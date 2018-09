Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,20 EUR -0,32% (21.09.2018, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

37,42 EUR +0,16% (21.09.2018, 11:39)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (21.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Mediensektor die Aktie des Event-Veranstalters und Ticketverkäufers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) zu kaufen.Sektor Medien: Nach der soliden bis guten Geschäftsentwicklung im GJ 2017, bei der zum Teil neue Rekordwerte hätten präsentiert werden können, sei die Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 durchwachsen ausgefallen. Doch sei der insgesamt vielversprechende Ausblick für das GJ 2018, bei dem die gewohnt konservative Prognoseeinstufung einiger Unternehmen berücksichtigt werden müsse, beibehalten worden. Das Rating für den Mediensektor laute weiterhin "positiv".Zu den derzeitigen Favoriten des Analysten im DAX und im MDAX zähle weiter CTS EVENTIM. Nach dem positiven Start in das GJ 2018 habe CTS für Q2 2018 zwar erwartungsgemäß weiterhin von Steigerungen beim Umsatz berichtet, doch sei die EBITDA-Entwicklung gemäßigter ausgefallen. Für den Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg verdeutliche der trotz Fußball-WM fortgeführte Wachstumskurs in H1, "dass wir über eine starke Ausgangsposition für weiteres Wachstum verfügen". Angesichts der erreichten Ergebnisse werde mit weiteren Steigerungen bei Umsatz und normalisiertem EBITDA gerechnet, womit der bestätigte Ausblick neue Rekordwerte vorsehe. Das Ticketdirect-Urteil des Bundesgerichtshofes belaste CTS nach eigenen Angaben nur "moderat". Betroffen seien rund 5% aller über eventim.de verarbeiteten Orders mit einem Umsatzvolumen von rund EUR 1 Mio. (ein Tausendstel des Gesamtumsatzes).Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die CTS EVENTIM-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 48,00 gesehen. (Analyse vom 21.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "CTS EVENTIM AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.