Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (31.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD).Der Mediensektor habe eine insgesamt durchwachsenere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017 verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor dem Hintergrund einer robusten Wirtschaftslage zeige der europäische Werbemarkt eine positive Tendenz. Der Umbruch der Medienlandschaft schreite weiter voran. Die Aussichten würden unverändert positiv vor dem Hintergrund der weiterhin guten Branchenbedingungen bewertet. Bei den intakten fundamentalen Branchentrends biete der Mediensektor neben lukrativen Dividendenrenditen auch weiter Wachstumsfantasie durch Investitionschancen in die Digitalisierung. Zudem stehe die Branche durch den in den letzten Jahren erfolgten Indexaufstieg von ProSiebenSat.1 in den DAX sowie RTL, CTS EVENTIM und Ströer in den MDAX vermehrt im Blickfeld der Anleger. Neben den Kaufempfehlungen für die Mehrheit der Einzelwerte erwarte Fechner auch für die gesamte Medienbranche eine Entwicklung, die über dem Gesamtmarkt liege.CTS EVENTIM habe nach den Ergebnisbelastungen im Vorquartal wie erwartet im dritten Quartal 2017 wieder deutliche Steigerungen bei Umsatz und EBITDA ausweisen können, wobei sich das margenstarke Segment Ticketing als wichtige Ertragsstütze im Konzern erwiesen habe. Das Unternehmen sehe sich "auf einem guten Weg" bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie, der Digitalisierung sowie dem Internationalisierungsprozess. Ohne konkrete Zielvorgaben werde in GJ 2017 unverändert mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis gerechnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: