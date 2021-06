Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CStone Pharmaceuticals:



CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) ist eine in China ansässige Investment-Holding. Über seine Tochtergesellschaften ist CStone hauptsächlich in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten tätig. Zu seinen Hauptprodukten gehören immuno-onkologische Arzneimittel und molekular zielgerichtete Medikamente. CStone führe seine Geschäfte hauptsächlich auf dem heimischen Markt durch. (10.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CStone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Biotech-Unternehmens CStone Pharmaceuticals (ISIN: KYG2588M1006, WKN: A2PEFW, Ticker-Symbol: PH4, Nasdaq OTC-Symbol: CSPHF) unter die Lupe.Die Volksrepublik China sei hinter den USA der zweitgrößte Pharma-Markt der Welt. Immer mehr namhafte westliche Biotech- respektive Pharma-Unternehmen würden sich daher im asiatischen Land einen Partner suchen, um dort nachhaltig Fuß zu fassen. Eine der aufstrebenden chinesischen Biotech-Firmen sei CStone."Der Aktionär" habe CStone bereits in Ausgabe 05/2021 in der Rubrik "Hot-Stock der Woche" ausführlich vorgestellt. In den letzten Wochen habe die Aktie mächtig Gas gegeben. Die Gründe dafür seien vielschichtig. Neben der attraktiven Bewertung habe das Unternehmen vor Kurzem mit vielversprechenden Daten zu Sugemalimab aufgetrumpft, die Chinesen und der Partner Pfizer würden dafür nun einen Zulassungsantrag einreichen wollen.Auch die US-Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines zähle zu den Partnern von CStone. Bei den gemeinsamen Projekten habe es in den letzten Monaten wichtige Fortschritte gegeben. Unter anderem habe die chinesische Gesundheitsbehörde (National Medical Products Administration, NMPA) im April den Zulassungsantrag für Pralsetinib (Gavreto) zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem RET-verändertem Schilddrüsenkrebs akzeptiert und ein beschleunigtes Prüfverfahren ("Priority Review") gewährt. Einige Wochen davor habe CStone die Zulassung von Gavreto zur Therapie von speziellen RET-Fusions-positiven Lungenkrebs in China erhalten können.CStone zähle zweifelsohne zu den vielversprechendsten Biotech-Unternehmen in Fernost. Die Basis dafür würden umfangreiche Partnerschaften mit westlichen Top-Playern wie Pfizer oder Blueprint Medicines legen.Interessierte Anleger sollten allerdings nach der jüngsten Rallye vor einem Einstieg einen klaren Kursrücksetzer abwarten. Die Aktie bleibt aber ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2021)