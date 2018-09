Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, der CR Capital Real Estate-Aktie damit das Rating "kaufen". Das Kursziel laute 31,00 EUR. (Analyse vom 31.08.2018)



Börsenplätze CR Capital Real Estate-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs CR Capital Real Estate-Aktie:

24,60 EUR +1,65% (04.09.2018, 13:30)



ISIN CR Capital Real Estate-Aktie:

DE000A2GS625



WKN CR Capital Real Estate-Aktie:

A2GS62



Ticker-Symbol CR Capital Real Estate-Aktie:

CRZK



Kurzprofil CR Capital Real Estate AG:



Die CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) ist ein im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Immobilienunternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der CR Capital Real Estate AG liegt in der Projektentwicklung mit dem Fokus auf den Wohnungsneubau vorwiegend für Selbstnutzer in den Städten Berlin, Leipzig und dem Berliner Umland. Dabei wird das günstige Marktumfeld genutzt, um durch den Verkauf von Wohnungen mit gehobener Ausstattung an guten Standorten zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis nachhaltige Erträge und Gewinne zu erwirtschaften. (04.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CR Capital Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) zu kaufen.Die CR Capital Real Estate AG sei ein im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Immobilienunternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der CR Capital Real Estate AG liege in der Projektentwicklung mit dem Fokus auf den Wohnungsneubau vorwiegend für Selbstnutzer in den Städten Berlin, Leipzig und dem Berliner Umland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die CR Capital Real Estate AG dabei vornehmlich mit der Entwicklung und Teilveräußerung des derzeitigen Großprojektes in Schkeuditz bei Leipzig Veräußerungserlöse in Höhe von insgesamt 10,41 Mio. EUR (VJ: 17,50 Mio. EUR) erwirtschaftet. Der erste Bauabschnitt dieses 96 Einheiten umfassenden Projektes habe zum Bilanzstichtag eine Vorveräußerungsquote und einen Fertigstellungsgrad von ca. 50% aufgewiesen. Ein Teil der Umsatzerlöse stamme zudem aus der Veräußerung eines noch unerschlossenen Grundstückes an einen institutionellen Investor, welches ursprünglich ein Teil des Schkeuditzer Projektes gewesen sei.Trotz rückläufiger Umsatzerlöse sei die CR Capital Real Estate AG in der Lage gewesen, ein positives EBIT in Höhe von 3,99 Mio. EUR (VJ: 2,38 Mio. EUR) zu erzielen. Erwähnenswert sei der Umstand, wonach die Gesellschaft bei der Projektierung nur in sehr geringem Umfang Vorfinanzierungen vornehmen müsse. In der Regel würden die Bauvorhaben vor Baubeginn veräußert und damit erfolge eine Finanzierung über Erwerberraten. Dementsprechend partizipiere das Nachsteuerergebnis in der Regel zumindest proportional an der EBIT-Entwicklung. In 2017 sei der Jahresüberschuss auf 5,78 Mio. EUR geklettert (VJ: 2,17 Mio. EUR), wobei hier zusätzlich latente Steuererträge ausgewiesen worden seien.In 2017 sei die KENT Immobilienmanagement GmbH erworben worden. Der Erwerb der KENT sei ein wichtiger Bestandteil der künftigen Unternehmensstrategie. Demnach plane die CR Capital Real Estate AG in Zukunft eine stärkere Positionierung als Investmenthaus mit einer entsprechenden Erweiterung der Wertschöpfungskette rund um die Assetklasse Immobilie. Hierzu gehöre beispielsweise auch der Ausbau des Eigenbestandes, dessen Verwaltung von der KENT übernommen werden solle. Weitere Erlösströme aus der Fremdverwaltung von Immobilien sollten zudem erschlossen werden.In der Projektentwicklung decke die CR AG alle Wertschöpfungsstufen, von der Planung über den Bau bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe, ab. Die Konzentration liege dabei auf der seriellen Fertigung, wodurch im Konkurrenzvergleich ein Kostenvorteil erreicht werde. Mit dem neuen COO Thomas Zienterski, der die Bereiche Einkauf, Vertrieb sowie Steuerung und Organisation des operativen Geschäftes verantworte, sollten die Investmentkosten für die CR AG sowie für die Objektkäufer weiterhin niedrig gehalten werden.Filker habe seine Prognosen auf Grundlage der aktuell in der Planung befindlichen Projekte ausformuliert. Im Rahmen des darauf basierenden DCF-Bewertungsmodells habe er einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 31,00 EUR ermittelt.