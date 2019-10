Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: CRISPR Therapeutics.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CRISPR Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CRISPR Therapeutics AG (ISIN: CH0334081137, WKN: A2AT0Z, Ticker-Symbol: 1CG, Nasdaq-Symbol: CRSP) unter die Lupe.CRISPR habe im Rahmen der Zahlenvorlage für das dritte Quartal am vergangenen Montag auch über Pipeline-Fortschritte berichtet. Das hebe BTIG Research positiv hervor: "CRISPR gab bekannt, dass Vertex seine Optionen zur Einlizenzierung von drei weiteren Targets für die Entwicklung von Behandlungen mit CRISPR-basiertem Genom Editing genutzt hat."BTIG sehe diese Entscheidung von Vertex als Schritt, die Aktivitäten der beiden Unternehmen weiter zu integrieren, was Spekulationen anheize, dass Vertex am Ende CRISPR Therapeutics kaufen könnte, berichte Benzinga.Vertex sei der unangefochtene Marktführer bei der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose (Zystische Fibrose). Das innovative Unternehmen, welches zu den Dauer-Favoriten des "Aktionär" im Biotech-Sektor zähle, sei der wichtigste Partner von CRISPR Therapeutics.Für eine mögliche Übernahme spreche auch, dass Vertex bereits zu den Großaktionären von CRISPR Therapeutics zähle und ein anderer wichtiger Partner, der DAX-Konzern Bayer, sich wohl zurückziehe. So solle das Joint-Venture Casebia Therapeutics fortan direkt unter der Leitung von CRISPR Therapeutics operieren.CRISPR Therapeutics und Vertex würden zu den spannendsten Biotech-Titeln auf dem internationalen Kurszettel gehören. Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur CRISPR Therapeutics-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte: