CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (03.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).Das Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2019 (untestiert) habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen bewegt. Die im Oktober 2019 konkretisierte EBITDA-Guidance sei erfüllt worden. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die Prognose des Analysten übertroffen. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei wie üblich zu diesem Zeitpunkt im Jahr unkonkret geblieben ("weiteres Jahr des Fortschritts"). Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.12.2019) würden weitere Aktienkäufe (Aktienrückkaufprogramm laufe Ende März 2020 zumindest vorerst aus) und weitere Akquisitionen zulassen, ohne die Kreditratings zu gefährden.Die Pipeline an Infrastrukturprojekten sei nach wie vor gut gefüllt, was entsprechende Baustoff- und Bauproduktnachfrage nach sich ziehen sollte. Allerdings seien die Konjunkturrisiken zuletzt aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 erheblich gestiegen. Ein "harter" Brexit sei nicht auszuschließen. Der Analyst habe seine Prognosen daher angepasst (u.a. EPS 2020e: 2,17 (alt: 2,28) Euro; EPS 2021e: 2,36 (alt: 2,47) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die CRH-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 37,00 auf 35,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 03.03.2020)Börsenplätze CRH-Aktie: