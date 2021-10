Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der "langfristige Gezeitenwandel", den wir Anfang Juni beim CRB Index identifizierten, dient dem Rohstoffbarometer weiter als Katalysator, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So würden die "zwei Ts" - Trendwende plus Trendbruch - wieder einmal die Basis für eine nachhaltige Wende zum Bessere bilden. Gemeint sei der Bruch des langfristigen Baissetrends seit 2008 (akt. bei 191 Punkten) sowie die Bodenbildung seit 2015. Da der Kurseinbruch des Jahres 2020 zudem eine "V-Formation" darstelle, liege ein weiteres, unteres Umkehrmuster vor. Das erste Etappenziel in Form des 2010er-Tiefs bei knapp 250 Punkten sei inzwischen erreicht worden. Trotz des steilen Kursanstiegs seit dem Frühjahr 2020 und einem heißgelaufenen RSI besitze der CRB Index noch Luft nach oben. Schließlich ergebe sich aus der Höhe der beschriebenen Umkehrformationen ein Kursziel von knapp 300 Punkten. Letztlich sende der Chartverlauf damit die Botschaft, dass die Diskussion um das Thema "Inflation" nicht so leicht verstummen werde. Auf der Unterseite würden indes die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 243 Punkten) bzw. die Hochpunkte vom Sommer (235/234 Punkte) im Zusammenspiel mit dem Hoch vom Mai 2015 (ebenfalls 234 Punkte) charttechnisch sinnvolle Absicherungsoptionen bieten. (07.10.2021/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.



