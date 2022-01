Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Die gestern veröffentlichten vorläufigen Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021e hätten über den Analysten-Erwartungen und mehrheitlich auch über der Guidance des Vorstands gelegen. Bei den Konzernerlösen in Höhe von EUR 9,8 Mio. (Vorjahr EUR 6,2 Mio., +57,3% YoY) habe die Analysten-Prognose um 1,6%, beim Nachsteuerergebnis in Höhe von EUR -10,5 Mio. um 15,3% übertroffen werden können. Das Übertreffen der Erwartungen und auch der Management-Guidance sei aus Sicht des Analysten umso höher zu gewichten, als dass es nach seiner Einschätzung zu signifikanten Umsatzeinbußen als Folge von abgesagten bzw. verschobenen Operationen im Zuge der COVID-19-Pandemie gekommen sein dürfte.Bekanntlich seien in den vergangenen beiden Jahren Behandlungs- und Intensivkapazitäten in erheblichem Ausmaß für Corona-Patienten frei gehalten worden. Wissenschaftlichen Studien (Klußmann et al. 2021) zufolge seien schon während der ersten Corona-Welle bundesweit bis zu 70.000 elektive Eingriffe, bei denen eine Verschiebung die vorhandene Prognose nicht verschlechtere, pro Woche abgesagt bzw. verschoben worden; weltweit dürften während der ersten Pandemiewelle etwa 28,4 Mio. geplante Operationen (Quelle: BJS Society) nicht durchgeführt worden sein.Mit einer Stornierungsquote von 82,0% bzw. 6,3 Mio. abgesagten Operationen seien die Belastungen im Bereich der Orthopädie - dem Tätigkeitsbereich von CO.DON - besonders hoch gewesen. Angesichts einer nun beobachtbaren deutlich geringeren Belastung der Intensivkapazitäten durch die Omikron-Variante dürften die Krankenhäuser elektive Operationen wieder hochfahren. Von diesem Nachholeffekt sollte CO.DON nach Einschätzung des Analysten in diesem und dem kommenden Jahr in den Kernmärkten signifikant profitieren.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CO.DON-Aktie: