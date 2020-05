XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,55 EUR +7,27% (07.05.2020, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,905 EUR +19,44% (07.05.2020, 10:08)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (07.05.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK), senkt aber sein Kursziel.Gestern habe CO.DON Eckdaten für das erste Quartal und einen Ausblick für das Gesamtjahr 2020e veröffentlicht. So habe für das erste Quartal 2020 ein Umsatzanstieg um rund 27% auf ca. EUR 1,8 Mio. vermeldet werden können, was neben einer guten Entwicklung im Inland insbesondere auf eine deutliche Steigerung des überdurchschnittlich profitablen Auslandsumsatzes zurückzuführen sei. Durch das vom Bundesgesundheitsministerium aufgrund der COVID-19-Pandemie erlassene Gebot, elektive Operationen nicht durchzuführen, sei seit April jedoch laut Angaben ein deutlicher Rückgang der Auftragseingänge zu beobachten.Auf Gesamtjahressicht hätten diese Umsatzausfälle zur Folge, dass die Konzernumsätze nun leicht über und das operative Konzernergebnis leicht unter den jeweiligen Vorjahreswerten von EUR 6,9 Mio. (Umsatz) bzw. EUR -12,6 Mio. (Ergebnis nach Steuern) erwartet würden. Da diesen Erwartungen ein dreimonatiger Umsatzausfall von bis zu 100% zugrunde gelegt worden sei, bestehe nach Einschätzung des Analysten Spielraum, dass die Guidance bei einem positiven Verlauf der durch das Ministerium zuletzt befürworteten schrittweisen Lockerung der behördlichen Verfügungen ab Mai zumindest moderat übertroffen werden werde.Der Analyst passe seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020e um die neuen Unternehmensvorgaben an, gehe jedoch unverändert davon aus, dass CO.DON bis zum Jahr 2022e die operative Gewinnzone erreichen werde. Aus dem von ihm für die Bewertung von CO.DON verwendeten, dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechne sich ein um die von der COVID-19-Pandemie verursachten Ertragsausfälle leicht reduziertes Kursziel von EUR 3,90 (bislang EUR 4,00) je Aktie (Base Case-Szenario).Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt daher sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Das Kursziel werde von EUR 4,00 auf EUR 3,90 gesenkt. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CO.DON-Aktie: