Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (15.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) und bestätigt sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 3,90 je Aktie (Base Case-Szenario).Vergleichbare Kursziele (EUR 3,60 je Aktie) würden sich aus einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell ableiten lassen, das Hasler als Sekundärbewertungsmethodik zur Überprüfung der Ergebnisse des DCF-Modells herangezogen habe. Mittelfristig seien seines Erachtens deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Maßnahmen weiter zurückgenommen und Ländergrenzen überschreitende Kuriertransporte wieder ermöglicht würden und auch wenn es CO.DON wie von Hasler erwartet gelinge, den auf zwei Jahre veranschlagten Zeitvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec zu nutzen, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard für die Behandlung degenerativer und traumatischer Knieknorpeldefekte durch autologe Knorpelzelltransplantation zu setzen.Rund ein Jahr nach der "Gutheißung", dem Schweizer Pendant der Zulassung, und einer schneller als erwarteten Zertifizierung habe das Berner Inselspital, eine der drei größten Kliniken der Schweiz, mit der Behandlung von Patienten mit Spherox begonnen, dem 100% körpereigenen Knorpelzelltransplantat zur Behandlung von degenerativen und traumatischen Knorpeldefekten im Knie. Erstmals hätten damit Patienten außerhalb der EU behandelt werden können. Weitere Schweizer Kliniken hätten Angabe gemäß angekündigt, mit CO.DON zusammenarbeiten zu wollen.In Frankreich, einem nicht nur für deutsche Medizinproduktehersteller schwierigen Markt, sei dagegen von der Haute Autorité de Santé eine erste Einschätzung ("Primärevaluation") abgegeben worden, wonach eine positive Kosten-Nutzen-Analyse für Spherox noch nicht habe festgestellt werden können. Stattdessen solle u.a. weiterhin die aus Sicht des Analysten inferiore Mikrofrakturierung angewendet werden. Er gehe allerdings davon aus, dass CO.DON, die in Frankreich mit dem Großaktionär Bauerfeind eine liquiditätsschonende Vertriebspartnerschaft eingegangen sei, weitere Unterlagen einreichen werde und eine Erstattung mittelfristig zugestanden werde.Angesichts eines von ihm auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials im Base-Case-Szenario von 278,6% bekräftigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CO.DON-Aktie: