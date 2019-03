Börsenplätze CO.DON-Aktie:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert. Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf Gelenkknorpel spezialisierten Unternehmens der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.Das deutsche Biotech-Unternehmen CO.DON plane, in den US-Markt zu expandieren. Als Ergebnis der im letzten Geschäftsjahr begonnenen Kontaktanbahnungen und Gespräche im Hinblick auf die weitere Internationalisierung des Geschäfts von CO.DON, erweitere der Vorstand seine strategische Planung, unter anderem um einen möglichen schnelleren Markteintritt in den Vereinigten Staaten, heiße es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens.Ralf M. Jakobs, Vorstand der CO.DON AG, kommentiere: "Durch die Beteiligung einer in den Bereichen Healthcare und Biotechnologie sehr erfahrenen, strategisch ausgerichteten und global agierenden US-Finanzgruppe an der im vergangenen Jahr durchgeführten Platzierung von Wandel- und Optionsschuldverschreibung, stehen wir verstärkt im Focus von in den USA ansässigen Großinvestoren, wie auch potenzieller Partnerunternehmen. Das wurde uns im Rahmen der diesjährigen BIO CEO & Investor Conference in New York sehr deutlich vermittelt. Mögliche Optionen für weitere Beteiligungen und Partnerschaften werden daher von uns gegenwärtig sorgfältig evaluiert." In diesem Zusammenhang überprüfe CO.DON auch verschiedene Finanzierungsschritte, auch eine Kapitalerhöhung sei eine Option, heiße es vonseiten des Unternehmens weiter.CO.DON entwickle, produziere und vertreibe körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Die von CO.DON angebotene Methode werde in Deutschland eigenen Angaben zufolge derzeit in circa 200 Kliniken angewandt und sei bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt worden. Im Juli 2017 habe CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel erhalten.Anleger sollten diese Marke deswegen genau im Auge behalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link