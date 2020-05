Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,17 EUR -1,68% (20.05.2020, 15:10)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (20.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Die BaFin habe die Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH (BBG) von der Abgabe eines Pflichtangebots gemäß § 35 WpÜG befreit, das nach einem möglichen Überschreiten des 30%-igen Schwellenwertes an der CO.DON AG fällig wäre. Damit sei der Weg frei, die von dem Großaktionär abgegebene Verpflichtungsvereinbarung in Höhe von insgesamt rund EUR 13,2 Mio. zu erfüllen; diese umfasse die Zuführung von EUR 9,6 Mio. an neuen liquiden Mitteln, die Verpflichtung zur Wandlung der noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen in Aktien, die Verlängerung des bereits gewährten Überbrückungsdarlehens im Umfang von rund EUR 1,6 Mio. und die Umschuldung der Optionsschuldverschreibungen im Umfang von EUR 2,0 Mio.Nach diesen positiven Nachrichten bestätige der Analyst sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 3,90 je Aktie (Base Case-Szenario) und sein Rating. Mittelfristig seien nach seiner Einschätzung auch deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Maßnahmen weiter zurückgenommen und Ländergrenzen überschreitende Kuriertransporte wieder ermöglicht würden sowie wenn es CO.DON wie von ihm erwartet gelinge, den auf zwei Jahre veranschlagten Zeitvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec dazu zu nutzen, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard für die Behandlung degenerativer und traumatischer Knieknorpeldefekte durch autologe Knorpelzelltransplantation zu setzen.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein Kursziel von EUR 3,90 je Aktie und sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. (Analyse vom 20.05.2020)Börsenplätze CO.DON-Aktie:XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:1,19 EUR +1,28% (20.05.2020, 15:04)