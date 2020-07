Da wären zunächst jene, die von der steigenden Nachfrage nach elektronischem Handel profitieren würden. Amazon und Alibaba seien weltweit führend im E-Commerce, während Ocado, der britische Spezialist für den Online-Lebensmitteleinzelhandel, weiterwachse, indem er Marktanteile auf seinem heimischen Markt gewinne und international mit ausländischen Partnern expandiere. "Jede Verlagerung vom Offline- zum Online-Handel ist auch eine Chance für Unternehmen wie PayPal und Global Payments, die digitale Transaktionen ermöglichen", erläutere Gleeson. Selbst nach der Corona-Krise könnten kontaktlose Point-of-Sale-Lösungen wie zum Beispiel Apple Pay der Bezahlung dem Bargeld vorgezogen werden, um den physischen Kontakt zu minimieren.



Nicht zu unterschätzen seien auch jene Unternehmen, die den Menschen die eigenen vier Wände schmackhafter machen würden. "Dort, wo die Regierungen die Bevölkerung aufgefordert haben, über einen längeren Zeitraum zu Hause zu bleiben, haben wir eine deutliche Zunahme der Nutzung von Online-Plattformen und Videospielen erlebt", so Gleeson. Unternehmen im Bereich der Kommunikationsdienste wie Netflix oder Videospielunternehmen wie Electronic Arts und Activision Blizzard hätten steigende Nutzerzahlen beobachten können. Ebenso hätten die Menschen mehr Zeit in sozialen Medien wie Facebook oder WeChat und Online-Videoplattformen wie YouTube verbracht.



Das Konzept der Fernarbeit sei in den vergangenen Jahren zunehmend zur Routine vieler Arbeitnehmer geworden. Die Einführung der Vollzeitarbeit aus dem Home Office während der Krise könnte auch darüber hinaus zu veränderten Arbeitsgewohnheiten führen. "Der Lockdown war für viele Arbeitgeber ein Live-Test für die Effizienz der reduzierten Reise- und Immobilienkosten des Unternehmens durch den Einsatz virtueller Lösungen", so Gleeson. Das deutsche Software-Unternehmen TeamViewer beispielsweise ermögliche den Mitarbeitern eine effektivere Zusammenarbeit. Längerfristig könnte das Unternehmen einen Anstieg der Nutzerzahlen verzeichnen, ebenso wie Videokonferenzlösungen von Spezialisten wie Atlassian und Zoom Video Communications.



Darüber hinaus hätten Cloud-Service-Lösungen wie Amazon Web Services und Microsofts Azure eine deutlich höhere Nachfrage verzeichnen können. Kundenservice-Desks wie Zendesk und Contact-Center-Technologien, wie die von Five9, die Remote-Support und die Bedienung von Kundenbedürfnissen ermögliche, hätten sich in diesem Zeitraum als unschätzbar wertvoll erwiesen. Auch Cyber-Sicherheitsunternehmen wie ProofPoint und ZScaler hätten in den jüngsten volatilen Märkten ein wenig mehr Widerstandsfähigkeit gezeigt. Durch die zunehmende Öffnung von Unternehmensnetzwerken für den Zugang von Mitarbeitern seien solche Firmen nachgefragt, um das Sicherheitsrisiko dieser Netzwerke zu reduzieren.



Gleeson schließe aufgrund der schwer voraussehbaren Entwicklung zwar nicht aus, dass diese Unternehmen nach Abklingen der Krise kein aggressives Wachstumsprofil aufweisen würden - ihre Bedeutung für die Gesellschaft sei seiner Meinung nach aber erwiesen. Der Experte erwarte entsprechend, dass die digitale Transformation in den kommenden Jahren in den Fokus vieler Unternehmen rücken werde: "Die mit dem Thema der digitalen Wirtschaft verbundenen Trends wie Online-Handel, digitaler Medienkonsum, elektronischer Zahlungsverkehr und digitale Transformation bleiben intakt und könnten sich sogar noch stärker auswirken, wenn die derzeitigen Turbulenzen vorüber sind. Wie immer sollte jeder langfristige Investor nicht in Panik geraten und die sich bietenden Chancen erkennen." (01.07.2020/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Die Märkte scheinen sich allmählich von der Pandemie zu erholen, werden aber durch die Langfristfolgen der Corona-Krise noch einige Zeit mit der Volatilität zu kämpfen haben, so Jeremy Gleeson, Digital Economy Portfolio Manager bei AXA Investment Managers (AXA IM).Ein Ende der schlechten Nachrichten sei noch nicht in Sicht - und doch gebe es sie, jene Unternehmen, die als Gewinner aus der Krise hervorgehen würden. So hätten beispielsweise Unternehmen profitiert, die in den Geschäftsfeldern der digitalen Wirtschaft tätig seien, von einer hohen Nachfrage. "Von heute auf morgen mussten die Menschen zu Hause bleiben und ihr Leben an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus anpassen. Online einzukaufen und zu arbeiten ist nicht neu - dennoch sorgt die Corona-Krise für die Beschleunigung des Trends hin zu einer digitaleren, vernetzteren Welt. Diese Periode kann sich daher als fruchtbar für aktive Aktieninvestoren mit einem langfristigen Anlagehorizont erweisen", habe Jeremy Gleeson gesagt.Durch die zunehmende Nutzung von Smartphones und immer größere Internetgeschwindigkeiten zu geringeren Preisen, hätten Online-Tools aller Arten in den vergangenen Jahren stark wachsen können. Mit der digitalen Transformation verbundene Sektoren seien so bereits gut aufgestellt gewesen, um die Menschen mithilfe digitaler Angebote durch die Corona-Krise hindurch zu unterstützen. Insbesondere drei Unternehmensbereiche hätten während der "Lockdown"-Phase und darüber hinaus Umsatzwachstum verzeichnet.