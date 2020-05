Die eingebrochenen Zahlen für die Neuzulassungen der Automobile in Deutschland stünden sinnbildlich für das wirtschaftliche Zentrum der Krise im "Autoland". Viele Autohäuser seien geschlossen geblieben, seien in Kurzarbeit und würden um ihre Existenz kämpfen.



Mit den ersten Lockerungsmaßnahmen komme die leise Hoffnung, dass die Zulassungen wieder in Schwung kämen. Und was sage der Realitätscheck? Man müsse teilweise mehr als zwei Wochen auf einen Termin bei einer Zulassungsbehörde warten. Mittwochs und freitags würden die Behörden nachmittags - als gäbe es keine Krise - weiterhin geschlossen bleiben. Die Devise laute "stay home, stay safe". Das Land sollten anscheinend die anderen Wirtschaftsbereiche am Laufen halten und den Karren aus dem Dreck ziehen.



Ja, Sicherheit gehe vor. Aber offensichtlich sei die wochenlange Schließung vieler Ämter nicht dazu genutzt worden, ein Konzept für den "Wiederaufbau" zu erstellen. Vor allem "(dienst-)junge" Behördenchefs müssten hier gegen die verkrusteten Strukturen und "Personalräte der Vergangenheit" ankämpfen. Während in der Privatwirtschaft viele um ihre Existenz kämpfen würden, würden viele Behörden ihre Mitarbeiter in den - voll bezahlten - "Urlaub" schicken. Die Arbeit bleibe dabei jedoch liegen.



Aber wie müsse man sich als Angestellter oder Beamter einer staatlichen Behörde fühlen, wenn überall um einen herum die gewohnte Welt zusammenbreche, Solidarität beschworen werde, um die größte Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg zu bewältigen - und man selbst arbeite mittwochs und freitags weiterhin nur halbtags? Andere Wirtschaftsbereiche lege man damit mutwillig und vorsätzlich lahm. Habe man sich denn tatsächlich so weit von der Realität entfernt?



Unternehmen und Familien würden um ihre Existenz kämpfen, der Staat sage, er unterstütze angeblich, wo er könne. Das stimme so aber nicht immer. In der Realität würden viele staatliche Behörden mit der Krise regelrecht fahrlässig umgehen, es fehle an der geringsten Flexibilität und dem Mut zum Aussetzen lieb gewonnener Annehmlichkeiten. Man könne an dieser Stelle die Behördenchefs nur weiterhin dazu ermutigen, den Bürger wieder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Ansonsten sei der Staat nicht die Lösung des Problems, sondern ein gewichtiger Teil davon. (14.05.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - COVID-19 stellt die Wirtschaft vor nie dagewesene Herausforderungen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Viele Unternehmen würden unter Druck geraten, unzählige Arbeitsplätze seien gefährdet, je nach Geschäftszweig sei es ein Kampf um die Existenz. Das gelte aber längst nicht für alle Bereiche.Jeder Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft, jeder Geschäftsführer, sie alle zusammen seien angehalten, sich und ihre Mitarbeiter "zu verbiegen" und alles in die Waagschale zu werfen, dass diese Krise gemeistert werden könne. Welche Rolle spiele der Staat? Durch die Zusage für finanzielle Unterstützung scheine dieser Kraftakt Hand in Hand zu gehen, Staat und Wirtschaft gemeinsam gegen die Krise. Wie sehe es aber in der Realität aus?