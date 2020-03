- Im Ausmaß von USD 500 Mrd. würden Kredite sowie Kreditgarantien gewährt und Investitionen getätigt, um durch das Coronavirus geschädigte Unternehmen, Bundesstaaten und Gemeinden zu unterstützen. USD 25 Mrd. würden auf Passagierfluggesellschaften, USD 4 Mrd. auf Frachtfluggesellschaften und USD 17 Mrd. auf Unternehmen entfallen, die für die "Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit" entscheidend seien. Der Großteil (USD 454 Mrd.) stehe der Federal Reserve zur Verfügung, um dem Finanzmarkt mittels Kredit- und Kaufprogrammen Liquidität bereitzustellen.



- Weitere Maßnahmen würden USD 100 Mrd. für den Gesundheitssektor und USD 150 Mrd. für Regionalregierungen (Coronavirus Relief Fund) umfassen. Luftfahrtunternehmen und deren Lieferanten würden Unterstützungsgelder im Umfang von USD 32 Mrd. Unternehmen erhalten, welche aufgrund von Eindämmungsmaßnahmen den Geschäftsbetrieb hätten einstellen müssen, könnten eine Steuergutschrift von bis zu USD 5,000 je Mitarbeiter geltend machen. Der Gesetzestext von über 800 Seiten umfasse zahlreiche weitere Maßnahmen, so würden zum Beispiel auch Mittel für Schulen (USD 30 Mrd.) oder den Agrarsektor (USD 24 Mrd.) bereitgestellt.



Die Kombination aus antizyklischer Fiskal- und Geldpolitik habe sich in der Wirtschaft- und Finanzkrise 2008/09 bewährt, doch ein ähnlich langanhaltender Einbruch wie in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre verhindert werden können. Die Kombination aus expansiver Fiskalpolitik und konjunkturellem Einbruch habe zu einem deutlichen Anstieg des Haushaltsdefizits geführt. Sei das Haushaltsbudget 2007 noch annähernd ausgeglichen gewesen (-1,1% des BIP), so habe dieses am Höhepunkt der Krise 2009 nur knapp unter -10% gelegen. Gleichzeitig sei die Staatsverschuldung von 63% des BIP Ende 2007 auf 84% Ende 2009 angestiegen. Unzureichende Konsolidierungsmaßnahmen hätten zu einem weiteren Anstieg der Staatsverschuldung auf über 100% geführt, sodass trotz der soliden konjunkturellen Entwicklung der letzten Jahre die Staatsverschuldung dennoch auf einem Allzeithoch von 107% liege. Das Haushaltsdefizit habe 2019 mit -4,6% den höchsten Stand seit 2012 verzeichnet. Die öffentlichen Finanzen seien demnach in einem deutlich schlechteren Zustand als vor der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09.



Auch wenn nicht alle Maßnahmen des USD 2.000 Mrd. Fiskalpakets den Haushaltssaldo im selben Ausmaß belasten würden (Kredite, Garantien), werde es 2020 zu einem Haushaltsdefizit im zweistelligen Bereich kommen. Vor der Coronakrise habe das Congressional Budget Office (CBO) ein Haushaltsdefizit von -4,5% des BIP für das Jahr 2020 und -4,3% im Folgejahr prognostiziert. Auf Basis der beschlossenen Maßnahmen sowie unseres Konjunkturausblicks, prognostizieren wir ein Haushaltsdefizit von -12,5% des BIP 2020 und -8% 2021, so die Analysten der RBI. Dem zugrunde lägen die Annahmen, dass der Ausgabenschwerpunkt in den nächsten Monaten liegen werde und sich das Ausgabenniveau ab 2022 der Langfristprognose des CBO annähere. Es würden für das Jahr 2021 keine Konsolidierungsmaßnahmen, jedoch sehr wohl eine schrittweise Rückführung der außerordentlichen Maßnahmen angenommen.



Im Vergleich zur Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 werde ein stärkerer Anstieg der Ausgaben im Gesundheitssektor (Mediaid, Medicare) sowie für diskretionäre Ausgaben erwartet. Die Staatseinnahmen würden der Konjunkturentwicklung folgen und deren Veränderung sei durchaus vergleichbar mit dem Rückgang 2008/09. Des Weiteren würden die Analysten der RBI von mittelfristig niedrigeren Zinsen ausgehen, als vom CBO angenommen, sodass die Zinslast in% des BIP trotz steigender Verschuldung nicht weiter steige. Der Primärsaldo weise aber dennoch ein ausgeprägtes Defizit aus.



Das Versäumnis in Zeiten solider Konjunkturentwicklung die Staatsverschuldung abzubauen, führe nun dazu, dass die Staatsschuldenquote sehr deutlich über 100% des BIP steigen werde. Die hohen Primärdefizite und das schwache Wirtschaftswachstum lassen die Staatsverschuldung laut unseren Berechnungen 2020 auf 119% ansteigen, so die Analysten der RBI. Die deutlich niedrigeren Zinsen könnten dies nicht abfangen, sondern lediglich etwas abflachen. 2021 werde die Staatsschuldenquote auf über 120% des BIP steigen. Um die Schuldentragfähigkeit mittelfristig zu gewährleisten, die Staatsschuldenquote also zu stabilisieren, müsste der Primärsaldo jedoch deutlich sinken. Solange der implizite Zinssatz der Staatsschulden niedriger sei als das nominelle Wirtschaftswachstum, könne der Primärsaldo auch defizitär sein, ohne dass die Staatsschuldenquote steige.



Das Erreichen eines Primärsaldos von unter -3% des BIP wäre in den USA möglicherweise bereits ausreichend. Primärsalden von weniger als -3% oder natürlich positive Werte würden die Schuldentragfähigkeit verbessern. Um dies zu erreichen, müssten Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, sobald sich die Konjunkturdynamik als robust genug erweise. Bis dahin sei es noch ein langer Weg. Zuvor werde noch zu klären sein, ob das Maßnahmenpaket die gewünschten Effekte mit sich bringe. (27.03.2020/ac/a/m)







