Xetra-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

16,71 EUR -9,43% (30.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CORESTATE-Aktie:

16,50 EUR -9,84% (30.11.2020, 20:10)



ISIN CORESTATE-Aktie:

LU1296758029



WKN CORESTATE-Aktie:

A141J3



Ticker-Symbol CORESTATE-Aktie:

CCAP



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (30.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.CORESTATE habe zuletzt gemeldet, dass sich die Familie Ketterer aus dem Unternehmen zurückgezogen habe. Man sei insbesondere im Bereich der Gewerbeimmobilien unterwegs, deswegen sei es auch zu einem massiven Kursverlust gekommen. CORESTATE bleibe eine volatile Aktie. Man muss sie zumindest auf die Watchlist nehmen. Der Experte bewerte es durchaus positiv, dass hier neue Investoren eingestiegen seien. Vielleicht könnte die CORESTATE-Aktie in den nächsten Tagen die 200-Tage-Linie zurückerobern, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.11.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CORESTATE-Aktie: