Die Streichung der Dividende für 2019 und die Senkung der künftigen Ausschüttungsquote sei ein harter Schlag für die CORESTATE-Aktionäre. Sollte aber die Wirtschaft tatsächlich im zweiten Halbjahr 2020 wieder Fahrt aufnehmen, sei das aktuelle Niveau viel zu günstig. Allerdings stünden hinter dieser Annahme erhebliche Fragezeichen. Es eilt also nicht, jetzt zuzuschlagen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zu der CORESTATE-Aktie. (Analyse vom 23.04.2020)



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Der Kurseinbruch bei CORESTATE Capital am heutigen Donnerstag erinnere an die Short-Attacke von Muddy Waters im Oktober letzten Jahres. Damals sei die Aktie um rund 30 Prozent innerhalb weniger Stunden abgestürzt. Ähnlich dramatisch seien die Kursverluste heute, nachdem der Immobilienmanager gestern Abend angekündigt habe, die Dividende 2019 und den Ausblick für 2020 zu streichen.Der Immobilien-Investmentmanager sehe angesichts der Corona-Krise schwächelnde Erträge in den Bereichen Akquisitions- und erfolgsabhängige Gebühren sowie im Warehousing und beim Alignment Capital - und gebe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 auf. In Schlüsselmärkten und Kernprodukten sei eine deutliche Verschiebung von Investmententscheidungen, Transaktionen und Bewertungsansätzen zu beobachten, habe es am Mittwochabend aus Luxemburg geheißen.Aufgrund der Unsicherheit über den Verlauf der Covid-19-Pandemie stehe die Stärkung der Liquidität im Fokus, so Chef Lars Schnidrig. Der Vorstand werde deshalb der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2019 einmalig keine Dividende auszuschütten. Ab 2021 würden andere Vorgaben gelten als bisher: Die künftige Ausschüttungsquote solle von 2021 an und damit erstmals für das Geschäftsjahr 2020 mindestens 30 Prozent des Gewinns pro Aktie betragen.Laut Schnidrig sei es wegen der hohen Dynamik der Corona-Pandemie oberstes Gebot, das Unternehmen auf allen Ebenen krisenfest aufzustellen. Durch den einmaligen Verzicht auf die Dividende könne man weiterhin aus einer Position der Stärke agieren.Die zurückgezogene Prognose von CORESTATE ändere jedoch nichts an der "kaufen"-Empfehlung von Berenberg für das Immobilienunternehmen, berichte Bloomberg. Das Geschäftsmodell des Unternehmens sei robust. Entscheidend werde die weitere Entschuldung sein.Die Analysten hätten ihre Gewinnschätzungen und die künftige Ausschüttungsquote als Reaktion auf die für 2019 gestrichene Dividende zurückgenommen. Das Kursziel sei zwar von 58 auf 40 Euro gesenkt worden, impliziere aber eine Kurschance von mehr als 100 Prozent.