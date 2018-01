ISIN CONSUS Real Estate-Aktie:

Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland.



Die Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am größten Immobilienentwicklungsportfolio des Landes (z.Z. EUR 4,6 Mrd.).



Der fragmentierte und bislang wenig entwickelte Markt der deutschen Immobilienentwickler wird von CONSUS als derzeit noch einzigartige Chance für Investitionsmöglichkeiten erkannt. Das darin liegende Wachstumspotenzial ist durch die demografische Entwicklung Deutschlands ersichtlich und gewährleistet.



Das CONSUS Projektportfolio fungiert bereits heute als Vorzeigeplattform für risikoreduzierte Wohnbauprojekte in neun deutschen Großstädten.



Digitalisierung und Industrialisierung stehen im Zentrum der gesamten Wertschöpfungskette und bilden zusammen mit dem Forward Sales abgeschlossener Projekte an institutionelle Investoren die leistungsstarke DNA der CONSUS.



Die Gesellschaft ergänzt die hohen Cashflows aus dem Geschäftsbereich Wohnungsbau mit einem wachsenden Portfolio ertragsstarker Gewerbeimmobilien, und setzt in beiden Geschäftssegmenten auf organisches wie anorganisches Wachstum.



Die CONSUS Real Estate AG notiert an der m: access (München) und wird auch am XETRA (Frankfurt) gehandelt. (17.01.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - CONSUS Real Estate-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CONSUS Real Estate AG (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) zu kaufen.Mit Wünschen an der Börse sei es ja so eine Sache. Meist würden sie unerfüllt bleiben, und die harte Realität halte uns fest im Griff. Die Realität bei der CONSUS Real Estate hingegen habe sich massiv gewandelt. So müssen die Experten von "Vorstandswoche.de", die als einziges Medium stark vor dem damaligen IPO im April 2017 gewarnt hatten - und vorerst Recht behielten - nunmehr umschwenken.Die Aktie, entstanden aus dem CONSUS-Gewerbeimmobilienmantel (Verkäufer: Thomas Olek von der publity AG) sei nun eher unbemerkt binnen dreier Monate ein Immobilienprojektentwickler mit angehängtem Gewerbeimmobilienbestand geworden. Der Bestand, bestehend aus ordentlich rentierenden Objekten in B-Lagen, sei für die pure und reine Projektentwicklungsaktie gar störend und stünde nach Ansicht der Experten besser zum Verkauf als zum Verbleib. Doch bleiben wir in der Gegenwart, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Die Aktie bringe mittlerweile rund 660 Mio. Euro Börsenwert auf die Waage und könnte einer der spannendsten Immobilientitel 2018 werden.Die jüngsten Ad hoc-Mitteilungen würden sich gut lesen. Mit Andreas Steyer sei gar ein in der Immobilienaktienbranche anerkannter Vorstand neu an Bord gekommen, der ebenfalls neu ins Amt berufene IR-Mann Boris Tramm sei sogar bei Osram tätig gewesen. In der Summe also große Namen, die es nun allen zeigen möchten.Ob sie es würden, sei eine spannende Frage; die Experten sähen das Chance/Risiko-Verhältnis bei 8,25 Euro als ausgezeichnet an. Seit 08.01.2018 sei die Aktie auch in unserem Musterdepot enthalten. Für die kommenden Monate seien also die Meldungen genau zu beobachten, denn durch den Unternehmensneustart (Transaktionen GxP, CG Gruppe, Kapitalerhöhung, erste Vorab-Verkäufe) werde die 2018ér Bilanz die erste richtig Ausschlaggebende sein.