Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

35,05 EUR +2,49% (21.04.2021, 11:58)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

35,15 EUR -0,14% (21.04.2021, 11:43)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (21.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Erst in der Februarausgabe der "AnlegerPlus News" berichteten wir zuletzt über die Aktie des Streamingdienstleisters CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) und erhöhten das Kursziel auf 32 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Ursächlich für die Kursexplosion von über 400% seit der Erstbesprechung im Juli 2020 sei die herausragende operative Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der jüngst veröffentlichte Ausblick für 2021 habe der Aktie einen neuen Schub gegeben.Zur Erinnerung: 2020 habe das Unternehmen den Umsatz um 69% auf 107 Mio. Euro steigern können, das EBITDA habe sich sogar um 177% auf 15,9 Mio. Euro verbessert. Unter dem Strich stehe ein Jahresüberschuss von 10,4 Mio. Euro oder 1,16 Euro je Aktie. Dies rechtfertige eine Ausschüttung von 0,46 Euro je Aktie, die nach der Hauptversammlung am 29. April fällig werde. Mitte März habe der Vorstand mit dem Ausblick für 2021 nachgelegt. Im laufenden Geschäftsjahr solle der Umsatz demnach auf mindestens 140 Mio. Euro steigen, das EBITDA solle rund 22 Mio. Euro betragen.Die Aktie habe mit einem Kurssprung auf die gute 2021er Prognose reagiert und übertreffe mit einem aktuellen Aktienkurs von 35 Euro das bislang gültige Kursziel. Da die Wachstumsstory des Unternehmens weiterhin überzeuge, sollten engagierte Anleger nach der Devise "Gewinne laufen lassen" die Aktie weiter halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link