Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (02.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.CLIQ habe gestern sowohl starke vorläufige Finanzkennzahlen für 2021 als auch einen deutlich über den Markterwartungen liegenden Ausblick für 2022 veröffentlicht.Nach ersten Hochrechnungen habe CLIQ in Q4/21 Erlöse von etwa 47,0 Mio. Euro (+55,0% yoy) erzielt, die über der Prognose der Aktienanalysten von der Montega AG lägen (MONe: 42,1 Mio. Euro). Regional betrachtet sei das Wachstum in Europa mit +67,0% yoy am stärksten ausgefallen. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden dies auf eine erfolgreiche Kundenakquise zurückführen, die CLIQ ihres Erachtens durch die zuletzt getätigten Investitionen in neuen Content (u.a. Kids-Content, Games) sowie den erfolgreichen Verlauf der Umstellung des Medieneinkaufs erreicht habe. Auf Gesamtjahressicht habe das Unternehmen ein Umsatzniveau von rund 150,0 Mio. Euro erzielt (+40,2% yoy; MONe: 145,2 Mio. Euro; Konsens: 143,1 Mio. Euro).Auf Ergebnisebene habe CLIQ das EBITDA in Q4/21 um 62% deutlich überproportional auf ca. 8,0 Mio. Euro gesteigert (MONe: 7,3 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge habe im Jahresschlussquartal somit rund 18,0% betragen. Mit Blick auf das Gesamtjahr habe CLIQ ein EBITDA von rund 27,0 Mio. Euro ausgewiesen (+71,0% yoy; MONe: 26,3 Mio. Euro; Konsens: 26,4 Mio. Euro), was einer starken EBITDA-Marge von ebenfalls 18,0% entspreche (Vj.: 14,9%). Grund für die erfreuliche Entwicklung der Profitabilität dürften u.a. unterproportional gestiegene Personalkosten sein. Sichtbar werde die Ergebnisverbesserung auch im Free Cashflow, der im FY 2021 auf 18,0 Mio. Euro gestiegen sei (Vj.: 14,1 Mio. Euro; MONe: 15,4 Mio. Euro; Konsens: 14,1 Mio. Euro; FCF-Rendite: 9,6%).Das niedrigere Profitabilitätsniveau in 2022 überrasche die Aktienanalysten von der Montega AG nicht (EBITDA-Marge 2022e: 16,1%), liege aber deutlich unter den Markterwartungen (Konsens: 18,0%). Hintergrund des geringeren Margenziels dürften etwas höhere Kosten für neuen Content, steigende Marketingausgaben sowie zusätzliche Aufwendungen für den Markteintritt (LATAM, APAC) sein. Da die operative Entwicklung sowie der Guidance-Track-Record von CLIQ zuletzt sehr gut gewesen seien, würden sich die Aktienanalysten von der Montega AG trotz der nach wie vor geringen Transparenz im Reporting auf Umsatzebene auf Höhe der Guidance positionieren. Ihre Margenerwartung würden die Aktienanalysten von der Montega AG unverändert lassen und daher mit einem EBITDA von 33,8 Mio. Euro rechnen.CLIQ habe erfreuliche Q4-Zahlen veröffentlicht und das Jahr 2021 damit über den Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG abgeschlossen. Das aktuelle Bewertungsniveau würden die Aktienanalysten von der Montega AG vor dem Hintergrund des starken Wachstums mit einem KGV 2022e von 6,8x für sehr attraktiv erachten. Ihr Kursziel würden die Aktienanalysten von der Montega AG nach Anhebung ihrer Prognosen sowie Fortschreibung des DCF-Modells auf 64,00 Euro nach zuvor 56,00 Euro erhöhen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie. (Analyse vom 02.02.2022)