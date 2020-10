Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (30.10.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.CLIQ habe erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht und damit erwartungsgemäß an die starke operative Entwicklung in H1/20 (Umsatz: +67,1%; EBITDA: +246,0%) angeknüpft.Durch eine unverändert hohe Nachfrage nach den digitalen Entertainmentprodukten von CLIQ seien die Erlöse in Q3/20 erwartungsgemäß stark um +76,8% yoy auf 29,7 Mio. Euro (MONe: 28,0 Mio. Euro) gestiegen. Auf Ergebnisebene habe sich die überproportionale Verbesserung aus H1/20 fortgesetzt. Das EBITDA sei um +136,8% yoy auf 4,5 Mio. Euro (MONe: 4,2 Mio. Euro) gesprungen. Durch einen geringeren Zinsaufwand sei das Nettoergebnis mit +141,7% auf 2,9 Mio. Euro sogar noch etwas stärker gestiegen. Aufgrund des starken operativen Cashflows (9M/20: 10,3 Mio. Euro) hätten sich die liquiden Mittel trotz Dividendenzahlung (1,7 Mio. Euro) auf 3,8 Mio. Euro erhöht.Zurückzuführen sei die gute operative Entwicklung wie schon in H1/20 primär auf die folgenden Aspekte: Das Marktumfeld dürfte auch in Q3 durch die COVID-19-Pandemie sowie die damit einhergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens positiv gewesen sein. Zudem führe die Umstellung des Marketings in Verbindung mit der langjährigen Expertise im Direkt- und Performance-Marketing zu einer effizienteren Kundengewinnung (CLIQ-Faktor: 1,65 vs. 1,53 im Vj.). Nicht zuletzt seien auch die Kosten der Zahlungsdienstleister unterproportional gestiegen, was auf der höheren Akzeptanz von Kreditkarten als Zahlungsmittel der Kunden beruhe.Darüber hinaus treibe CLIQ die erfolgreiche Umstellung des Marketings ab FY 2021 auch in der Region Europa voran, während die starke operative Entwicklung in 9M/20 primär in der Region Nordamerika erzielt worden sei. Hier habe CLIQ in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bereits fast vier Mal so hohe Erlöse wie im Gesamtjahr 2019 (9M/20: 35,3 Mio. Euro vs. FY/19: 8,9 Mio. Euro) erreicht. Hintergrund dessen sei ebenjene Veränderung der Marketingkanäle. Angesichts dieser aussichtsreichen Katalysatoren sowie des optimalen Sentiments habe der Analyst seine operativen Prognosen für FY 2020 nochmals leicht angehoben und halte die bestätigte Guidance (Umsatz mind. 100 Mio. Euro; EBITDA mind. 13 Mio. Euro) für zu konservativ. Auch seine Wachstumsprognose (CAGR) 2020-2023e von 12,1% betrachte er als defensiv. Seine EPS-Schätzungen hätten sich hingegen infolge höherer Minorities etwas reduziert.CLIQ habe starke Q3-Zahlen veröffentlicht. Insbesondere aufgrund der hohen Wachstumsdynamik halte der Analyst das Bewertungsniveau der Aktie auch nach der erfreulichen Kursentwicklung im laufenden Jahr (YTD: +407,1%) mit einem KGV 2020e von 12,5x sowie einer FCF-Yield 2020e von 8,6% nach wie vor für attraktiv.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Kursziel von 23,00 Euro sowie seine Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie. (Analyse vom 29.10.2020)