CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (10.05.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unter die Lupe.Der Streaming-Anbieter habe das laufende Jahr begonnen, wie er das alte abgeschlossen habe - mit starkem Wachstum. Der Umsatz habe im ersten Quartal um 49% auf 30,1 Mio. Euro gesteigert werden können und das EBITDA um 142% auf 5,3 Mio. Euro. Und nachdem zwischenzeitlich noch der 20-prozentige Minderheitsanteil an der französischen Tochtergesellschaft Hype Ventures aufgekauft worden sei, sei der Gewinn je Aktie sogar um fast 180% auf 0,50 Euro geklettert. Als kleinen Wermutstropfen möge man ansehen, dass der sog. "Cliq-Faktor", mit dem die Gesellschaft ihre Marketing-Effektivität messe, leicht zurückgegangen sei von 1,61 auf 1,56. Verglichen mit früheren Werten vor dem Vertriebsumbau (2018: 1,36) bewege er sich aber immer noch auf hohem Niveau. Zwar habe das Management die Jahresprognose von 140 Mio. Euro Umsatz und 22 Mio. Euro EBITDA (noch) nicht erhöht, dafür würden sich aber die Analysten mit der Anhebung ihrer Kursziele auf 50 bis 70 Euro überschlagen.Auch die Experten von "Der Anlegerbrief" sind weiter optimistisch, wenn auch nicht so forsch, und erhöhen das Kursziel für die CLIQ Digital-Aktie auf 45 Euro. Zum Abbau des Klumpenrisikos würden sie aber einen Teilverkauf ihrer Depotposition erwägen. (Ausgabe 17 vom 08.05.2021)Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie: