Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (21.09.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.CLIQ habe Ende letzter Woche abermals die Jahresziele angehoben und damit auch einen sehr positiven Ausblick auf die bevorstehenden Q3-Zahlen gegeben.Bereits im Juli habe CLIQ aufgrund erfreulicher Zahlen in H1 (Umsatz: +67,1% yoy; EBITDA: +246,0% yoy) erstmalig die Jahresziele auf einen Umsatz i.H.v. rund 90 Mio. Euro (zuvor: > 75 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von mindestens 10 Mio. Euro (zuvor: > 7,5 Mio. Euro) erhöht. Nach einer über den unternehmensinternen Erwartungen liegenden Entwicklung in Q3 sei die Guidance vom Vorstand nun erneut nach oben angepasst worden und stelle Erlöse von mindestens100 Mio. Euro sowie ein EBITDA i.H.v. mindestens 13 Mio. Euro in Aussicht. Wenngleich Markmann bereits mit einer Anhebung der Jahresziele gerechnet habe, würden die aktualisierten Zielmarken über den bisherigen Analystenerwartungen liegen (MONe Umsatz: 98,5 Mio. Euro; EBITDA: 11,7 Mio. Euro).Einhergehend mit dem Umsatzwachstum avisiere das Management für FY 2020 auch erhöhte Marketingausgaben von nun 33,0 Mio. Euro sowie einen Kundenbasiswert i.H.v. 34,0 Mio. Euro (2019: 22,2 bzw. 26,0 Mio. Euro). Die unverändert hohe Nachfrage nach digitalen Entertainmentprodukten dürfte auf dem aktuell guten Marktumfeld sowie CLIQs jahrelanger Expertise im Direkt- bzw. Performance-Marketing und der erfolgreichen Veränderung der Marketingkanäle basieren. Wenngleich diese strategische Umstellung nach Erachten des Analysten noch nicht abgeschlossen sei, seien inzwischen bereits rund 60% der Marketingaufwendungen dem Direktmarketing zuzuordnen. Für die nächsten Jahre gehe der Analyst von einem weiter steigenden Anteil aus (MONe: mittelfristig 70%).Die operative Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr sei beeindruckend und führe dazu, dass das Bewertungsniveau trotz einer signifikanten Performance der Aktie (YTD: +414,1% vs. CDAX -2,0%) mit einem KGV 2020e von 11,7x bzw. einem EV/EBIT von 7,3x nach wie vor günstig sei.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigen die Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie. Nach Anhebung seiner Prognosen erhöhe sich sein DCF-basiertes Kursziel auf 23,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro). (Analyse vom 21.09.2020)