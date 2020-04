Auch das gefühlte Unsicherheitsniveau erreiche nahezu die Werte der Eurokrise: 78 Prozent der befragten CFOs würden die Unsicherheit im ökonomischen Umfeld als "hoch" oder "sehr hoch" einstufen; dies komme dem Spitzenwert von 80 Prozent in der Eurokrise 2012 sehr nahe. Entsprechend habe die Krise die unternehmerischen Prioritäten geändert: Hätten im vergangenen Herbst die strategische Bedeutung der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie die Expansion in neue Märkte oben auf der Agenda gestanden, so hätten nun wichtige Punkte wie Kostensenkungen und Verschuldungsabbau deutlich zugelegt. Insgesamt sei durchweg ein Zurückfahren von offensiven Geschäftsstrategien zugunsten von defensiven zu beobachten.



Die Risikofaktoren hätten sich aus CFO-Sicht ebenfalls drastisch gegenüber der letzten Befragung geändert. Den stärksten Anstieg verzeichne die Untersuchung bei einer möglichen Instabilität des Finanzsystems (von 21 auf 49%). Insgesamt seien die Themen Fachkräftemangel (59%) und geopolitische Risiken (60%), die bislang die Risikowahrnehmung dominiert hätten, von der Furcht vor einer sich abschwächenden Inlandsnachfrage (77%) überholt worden.



Unter den geopolitischen Risiken, immer noch der zweitwichtigste Risikofaktor, würden CFOs in der aktuellen Lage die Unterbrechungen der Wertschöpfungskette durch Epidemien am meisten fürchten (76%); der Handelskonflikt zwischen den USA und China (40%) und zwischen den USA und der EU (32%) sowie ein harter Brexit (27%) seien dagegen zumindest vorübergehend deutlich in den Hintergrund getreten.



Während nur 17 Prozent der Unternehmen keine Auswirkungen befürchten würden, würden 42 Prozent auf Sicht von sechs Monaten einen Rückgang ihrer Erträge um mehr als ein Zehntel erwarten; 87 Prozent hätten Geschäftsreisen und ihre generellen Ausgaben reduziert, 72 Prozent neue oder alternative Arbeitsregelungen getroffen. Bei knapp einem Fünftel der Befragten seien langfristige Investitionen zurückgestellt können, nur acht Prozent würden schon an neuen Kreditfazilitäten arbeiten.



Bei den Umsatzerwartungen werde die realwirtschaftliche Tragweite der gegenwärtigen Entwicklungen deutlich: Habe selbst während der Eurokrise der Index der Umsatzerwartungen im Plusbereich gelegen, so würden aktuell 63 Prozent der Unternehmen einen Rückgang in den kommenden zwölf Monaten befürchten; jeweils 18 Prozent hingegen würden von keiner Veränderung oder sogar von einem leichten Anstieg ausgehen.



Die Auswirkungen von COVID-19 würden die CFOs eher pessimistisch einschätzen, ein V-förmiger Aufschwung, wie er in vielen Konjunkturprognosen erwartet werde, sei nicht die Mehrheitsmeinung. 60 Prozent würden mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung bis ins zweite Halbjahr hinein planen und sähen ab 2021 eine Konjunkturerholung. Ein Fünftel glaube an einen nur kurzfristigen konjunkturellen Einbruch, dem im zweiten Halbjahr eine Gegenbewegung folge. 10 Prozent würden mit einem Worst-Case-Szenario und einem langfristigen Einbruch der Wirtschaftsleistung rechnen.



"Der aktuelle CFO Survey spricht eine deutliche Sprache", sage Rolf Epstein, Partner bei Deloitte und verantwortlich für das CFO Program: "Demnach stellen sich deutsche Unternehmen wohl überwiegend auf eine Konjunkturentwicklung ein, die weniger einem V-Szenario entspricht - also einem Einbruch mit direkt anschließender rascher Erholung - als vielmehr einem U-Szenario, in dem es nach einer Phase der Stagnation mit Zeitverzögerung wieder aufwärts geht. Bis dahin steht Kostenmanagement ganz oben auf der CFO-Agenda." (02.04.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Krise beleuchtet Deloitte in seinem neuen CFO Survey u.a. die Auswirkungen der Pandemie auf die deutsche Wirtschaft.Innerhalb kürzester Zeit hätten sich die wirtschaftliche Lage wie auch die Geschäftsaussichten angesichts der krisenbedingten Einschränkungen in Deutschland und der Welt fundamental geändert. Die Aussichten seien entsprechend düster."Dass eine Rezession unvermeidlich ist, daran besteht kein Zweifel", konstatiere Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte. "Entscheidend wird sein, wie lange und wie tief diese Rezession gehen wird. Angesichts des heftigen Absturzes bei den Geschäftsaussichten zeigen sich aber bereits jetzt sehr starke Effekte in der Wirtschaft, die vor allem die Investitionsplanung betreffen. Angesichts dessen überrascht es kaum, dass die befragten CFOs eher nicht mit einem schnellen Ende der Krise rechnen."COVID-19 betreffe einen großen Teil der Wirtschaft in Deutschland. Wie die deutschen Unternehmen mit dieser Situation umgehen und was sie erwarten würden, zeige sich im aktuellen Deloitte CFO Survey: Für dessen Frühjahrsausgabe 2020 seien zwischen dem 10. März und dem 1. April die Finanzvorstände deutscher Großunternehmen über die aktuelle Haltung und weitere Entwicklung befragt worden - beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch von COVID-19 zur Pandemie erklärt habe.Der Einbruch bei den Geschäftsaussichten betreffe die Investitionspläne und die Einstellungsbereitschaft der deutschen Unternehmen gleichermaßen: So würden 63 Prozent der CFOs einen leichten oder starken Rückgang ihrer eigenen Investitionen planen, etwa die Hälfte erwarte über die kommenden zwölf Monate einen Rückgang der Beschäftigtenzahl. Diese Werte hätten nur während der Eurokrise 2012 noch niedriger gestanden.