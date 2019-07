(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (03.07.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) auf.2019e Guidance realisierbar: Für das Geschäftsjahr 2019 prognostiziere der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 675 bis 710 Mio. EUR. Das EBIT werde in der Range 51 bis 58 Mio. EUR erwartet. Silbe erwarte Konzernumsätze in Höhe von 689,8 Mio. EUR bei einem EBIT von 56,3 Mio. EUR (somit beides in der Mitte der Range). Der aktuelle Konsens (Factset) sehe den Umsatz bei 685 Mio. EUR und das EBIT bei 56,5 Mio. EUR.FCF-Entwicklung ab 2020e wieder auf solidem Level: Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit sei 2018 auf 78,7 Mio. EUR (Vj: 72,4 Mio. EUR) angestiegen. Unter Berücksichtigung des Capex in Höhe von 76,2 Mio. EUR (Vj: 70,2 Mio. EUR) sei ein positiver Free Cashflow von 2,5 Mio. EUR erreicht worden. In 2017 habe der FCF bei 2,1 Mio. EUR, in 2016 noch bei 46,4 Mio. EUR gelegen. Die Rückgänge in 2017 und 2018 hätten an Übernahmen gelegen. Für 2019e sehen der Analyst - anders als der Factset-Konsens (28,4 Mio. EUR) - den FCF bei nur 5,5 Mio. EUR, da er die WhiteWall-Übernahme in Höhe von 30 Mio. EUR bereits inkludiert habe. Ab 2020e sollte sich der FCF wieder bei über 30 Mio. EUR/Jahr einpendeln (FCF-Rendite: ca. 5%).Ausblick 2020/2021e Schätzungen: Für 2020e sehe der Analyst den Umsatz bei 720,5 Mio. EUR (+4,4 % YoY) bei einem EBIT von 59,2 Mio. EUR. Für 2021e gehe er von einem Umsatz von 741,7 Mio. EUR und einem EBIT von 62,7 Mio. EUR aus.CEWE FOTOBUCH bleibe eine Wachstumsgeschichte: Das CEWE FOTOBUCH sei der Erfolgsgarant für das Unternehmen. Während man einzig in 2017 eine kleine Delle aufgrund der VAT-Umstellung habe, erwarten der Analyst sowohl für 2019e, 2020e und 2021e ein Wachstum im Volumen von 2%/2%/1% auf 6,50 Mio. verkaufte FOTOBÜCHER in 2021.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person