XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

109,00 EUR -0,55% (26.02.2021, 15:34)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (26.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) von "kaufen" auf "halten" herab.Wie gewohnt sei die Geschäftsentwicklung der CEWE Stiftung & Co. KGaA auch in 2020 wieder maßgeblich durch das vierte Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft geprägt gewesen. Gemäß den vermeldeten vorläufigen Zahlen sei der Umsatzbeitrag des Schlussquartals im abgelaufenen Geschäftsjahr von knapp 41 auf gut 43 Prozent angestiegen. Dabei habe eine starke Entwicklung des Kerngeschäftsfelds Fotofinishing die mit den Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verbundenen Belastungen im Einzelhandel und Kommerziellen Online-Druck (KOD) überkompensieren können.Obwohl aufgrund des Corona-bedingt veränderten Reisverhaltens weniger neue Urlaubsbilder zur Gestaltung von Fotoprodukten vorhanden gewesen seien, habe sich hier der mit den neuerlichen Lockdowns zum Jahresende verbundene "Stay-at-home"-Effekt abermals positiv ausgewirkt. Dies führe Nielsen auch darauf zurück, dass gerade in den aktuellen Zeiten von Kontaktbeschränkungen der Stellenwert emotionaler Geschenkideen wie individuell gestalteter, hochwertiger Fotoprodukte gestiegen sei. Hier sehe er die CEWE als Premium-Anbieter mit hoher Markenbekanntheit und dem etablierten Omni-Channel-Ansatz auch in der Krise hervorragend aufgestellt.So sei im Gesamtjahr 2020 trotz der Corona-Belastungen vor allem im Einzelhandel und KOD auf Konzernebene ein leichtes Umsatzwachstum erzielt worden. Infolge der über den Erwartungen ausgefallenen Erlöse sowie der in allen Geschäftsfeldern initiierten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen habe das EBIT dabei um über 40 Prozent gesteigert und die EBIT-Marge auf satte 10,9 Prozent gehievt werden können.Mit dieser fulminanten Entwicklung seien die letzten Schätzungen des Analysten deutlich getoppt worden. Darüber hinaus habe ihn CEWE ebenfalls positiv mit dem geplanten Dividendenvorschlag von 2,30 Euro überrascht, der die zwölfte Anhebung der Ausschüttung in Folge und auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von ordentlichen 2,1 Prozent bedeuten würde. Hierin spiegele sich nach Meinung des Analysten klar die Zuversicht des Managements wider, auch zukünftig sicher durch die Corona-Krise steuern sowie Umsatz und Profitabilität weiterhin nachhaltig steigern zu können.Auf dem aktuellen Kursniveau stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die CEWE-Aktie daher als gute Halteposition ein, wobei insbesondere längerfristig orientierte Anleger auch durchaus über den Auf- oder Ausbau von Positionen in dem Papier des Oldenburger Fotospezialisten nachdenken können. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:109,00 EUR +0,37% (26.02.2021, 15:39)