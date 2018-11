Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (20.11.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA trotz der insbesondere für das Hauptgeschäftsfeld Fotofinishing ungünstigen Wetterbedingungen weiteres Umsatzwachstum generieren können. Dieses habe allerdings vor allem aus den neuen Beteiligungen Cheerz und LASERLINE resultiert. Wie von den Analysten erwartet, sei das Zahlenwerk hingegen ertragsseitig - auch aufgrund der wie geplant noch negativen Ergebnisbeiträge der beiden Akquisitionen - etwas schwächer ausgefallen. Gleichwohl habe der Vorstand auch angesichts der positiven Geschäftsentwicklung im Oktober die bisherige Guidance abermals bestätigt.Wenngleich die Analysten ihre Schätzungen etwas zurückgenommen hätten, seien auch sie optimistisch, dass CEWE die Unternehmensziele in diesem Jahr erneut erreichen könne. Dabei würden sie im Schlussquartal, in dem die Gesellschaft regelmäßig nahezu den kompletten Jahresgewinn erwirtschafte, zusätzlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft auch noch gewisse Nachholeffekte erwarten. Zudem würden sich die Analysten positive Impulse aus dem Auftritt auf der Branchenleitmesse photokina erhoffen, wo die Gesellschaft unter anderem vielversprechende Produktinnovationen im Bereich "Smart Solutions" sowie die neuen, frei kombinierbaren sechseckigen Fotokacheln "hexxas" präsentiert habe.Mit einer Eigenkapitalquote von 54,8 Prozent ist CEWE zum 30. September unverändert grundsolide aufgestellt. Zudem stellt sich die erwartete Dividendenrendite aktuell auf attraktive 2,8 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link