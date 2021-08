Börsenplätze CEWE-Aktie:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA hätten die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie verhängten Lockdowns und der damit verbundene "Stay-at-home"-Effekt dem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing bislang eine erfreuliche "Sonderjunktur" beschert. Dagegen hätten die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck (KOD) massiv unter den behördlich angeordneten Maßnahmen gelitten.Mit der zunehmenden Lockerung der Beschränkungen hätten sich diese Effekte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 nun ins Gegenteil umgekehrt. Während das Fotofinishing signifikant unter dem - durch die ersten Lockdowns außerordentlich positiv beeinflussten - Vorjahresvergleichsquartal abgeschlossen habe, hätten Einzelhandel und KOD deutliche Erholungstendenzen gezeigt.Da das Fotofinishing aber mit zuletzt 85 Prozent für den Löwenanteil der Konzernerlöse stehe, habe dies in Summe dazu geführt, dass die aktuellen Quartals- und damit auch die Halbjahreszahlen unter den Markterwartungen ausgefallen seien. Der Vorstand habe sich jedoch - auch im Rahmen der zur Präsentation des Zahlenwerks abgehaltenen Analystenkonferenz - überzeugt gezeigt, die unverändert bestätigten Unternehmensziele erreichen zu können. Denn entscheidend hierfür werde wie in jedem Jahr das Schlussquartal mit dem Weihnachtsgeschäft.Dabei teile der Analyst die Erwartung der erfahrungsgemäß bei ihren Prognosen eher konservativ agierenden Unternehmensführung, dass die Konsumenten die nach langer Zeit zurückgewonnenen Freiheiten in Verbindung mit der Sommer- und Ferienzeit zwar momentan weniger zur Erstellung von Fotoprodukten, dafür aber umso mehr zur Aufnahme neuer Bilder im Rahmen der nun wieder möglichen Reisen und anderen In- und Outdoor-Aktivitäten nutzen würden.Und diese neuen Bilder dürften eine gute Grundlage für die Gestaltung hochwertiger individueller Fotogeschenke wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Grußkarten, Handyhüllen, Jahres-, Termin- und Adventskalendern sowie weiteren Marken- und Mehrwertprodukten bilden. Dabei profitiere der Konzern zum einen von seiner Etablierung als Premium-Omni-Channel-Anbieter mit einer breiten Markenbekanntheit im Bereich der Fotografie, die auch durch Events wie den weltgrößten Fotowettbewerb CEWE Photo Award weiter ausgebaut werde.Neben dem Fotofinishing spiele das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel und den KOD ebenfalls eine wichtige Rolle. Unter der Prämisse einer nachhaltigen Normalisierung des öffentlichen Lebens gehe der Analyst hier von einer Fortsetzung der im zweiten Quartal gezeigten Erholungstendenzen und einer wieder deutlich belebten Nachfrage im Schlussquartal aus.Die Bilanzverhältnisse des Konzerns würden sich mit einer Eigenkapitalquote von fast 60 Prozent und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von gut 8 Mio. Euro zum Halbjahresende unverändert grundsolide präsentieren. Darüber hinaus hätten sich die Oldenburger mittlerweile als "Dividendenaristrokrat" etabliert: Seit dem Börsengang 1993 sei jedes Jahr eine Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen worden. Und mit der diesjährigen zwölften Dividendenerhöhung in Folge belege die Gesellschaft Platz 5 unter den 190 in einem Börsenindex gelisteten Unternehmen in Deutschland. Der Analyst gehe auch für die Zukunft von weiter steigenden Ausschüttungen aus. Dabei belaufe sich die Dividendenrendite für 2021 auf Basis der Schätzungen derzeit auf ordentliche 2,0 Prozent.Auf die jüngst publizierten Zahlen habe die CEWE-Aktie mit einem deutlichen Kursrücksetzer in die Region um 120 Euro reagiert. Diese überzogene Reaktion erachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, als gute Gelegenheit, den Anteilsschein des Fotospezialisten zu "kaufen". Dabei biete das Papier bei Ansatz des etwas von 146,00 auf 141,00 Euro zurückgenommenen Kursziels momentan ein Kurspotenzial von knapp 17 Prozent. (Analyse vom 16.08.2021)