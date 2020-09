XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (14.09.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) mit dem Rating "kaufen" auf.CEWE sei ein führender Omni-Channel-Anbieter für Fotoservices sowie Druckerzeugnisse und bei Verbrauchern insbesondere für das Kernprodukt CEWE FOTOBUCH und fotobasierte Mehrwertprodukte (u.a. Adventskalender) bekannt. Dank des langjährig gewachsenen Know-hows rund um die Kernkompetenz des digitalen (Foto-)Drucks, des qualitativ hochwertigen Produktangebots sowie eines starken Vertriebsnetzwerks verfüge das Unternehmen europaweit über eine marktführende Position, die in einem etablierten Kundenstamm zum Ausdruck komme. Insbesondere im Kernsegment Fotofinishing (rund 79% Umsatzanteil) differenziere sich das Unternehmen erfolgreich vom Wettbewerb (u.a. Marktführerschaft bei Fotobüchern mit rund 23% Marktanteil), sodass CEWE hier zuletzt mit einer CAGR 2015-2019 von 8,2% schneller als der Gesamtmarkt gewachsen sei und aufgrund eines vorteilhaften Produktmix' eine überproportionale Margensteigerung auf rund 11,8% habe realisieren können (EBIT CAGR 2015-2019: 13,6%).Vor dem Hintergrund der weitgehend vergleichbaren Wertschöpfung habe sich CEWE mit dem kommerziellen Online-Druck (KOD) einen zweiten Erlösstrom aufgebaut (rund 14% Umsatzanteil), der jedoch angesichts eines preisaggressiven Marktumfelds derzeit noch keinen positiven Ergebnisbeitrag leiste (adj. EBIT 2019: -2,2 Mio. Euro). Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass angesichts der eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen ab 2021 der Break-Even in diesem Geschäftsfeld überschritten werde und KOD in den kommenden Jahren überproportional zum Ergebniswachstum beitrage. Die strategische Ausrichtung auf verschiedene Endmärkte, die ausgeprägte Innovationskraft und die hohe Ergebnisqualität des Unternehmens würden nach Erachten der Analysten mithin die Kernelemente der Equity Story darstellen.Das weitgehend konjunkturunabhängige Geschäftsmodell und die starke Marktposition sollten auch in 2020 die operative Entwicklung stützen, sodass die Analysten trotz Corona-bedingter Bremsspuren von einem insgesamt soliden Geschäftsjahr ausgehen würden. Nach Vorlage starker H1-Zahlen (Umsatz: +1,4% yoy; EBIT +0,7 Mio. Euro vs. -1,2 Mio. Euro in H1/19) und vor dem Hintergrund des noch bevorstehenden ergebnisstarken Schlussquartals würden die Analysten ein Umsatzniveau von rund 682 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 8,4% für das Gesamtjahr als realistisch erachten. Auch mittelfristig dürfte CEWE bei nachlassendem Preisdruck innerhalb des KOD-Marktes in der Lage sein, mit moderat wachsenden Umsätzen (MONe CAGR 2020-2023e: 6,5%) die bereits hohe Profitabilität weiter auszubauen (MONe ØEBIT-Marge 2020-2023: 9,2%). Auf Basis der DCF-Bewertung der Analysten weise die Aktie eine Unterbewertung auf. In Anbetracht der guten Fundamentaldaten, der hohen Ergebnisqualität (z.B. ROCE 2019: 19,6%) sowie der ihres Erachten wachsenden Visibilität für ein solides Jahresendgeschäft sähen die Analysten weiteres Upside-Potenzial.CEWE habe sich in den letzten Jahren erfolgreich am Markt etabliert und verfüge angesichts der hohen Produktqualität und effizienter Prozesse über eine ausgeprägte Wettbewerbsstärke. Dies drücke sich auch in einer nachhaltig hohen Ergebnisqualität aus, die sich in den nächsten Jahren weiter verbessern dürfte.