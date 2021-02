XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

106,80 EUR 0,00% (24.02.2021, 09:00)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol Deutschland CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (24.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) fest.Nachdem CEWE am 22.01. erste Eckdaten zum Geschäftsjahr 2020 vorgelegt habe, seien jetzt weitere Details veröffentlicht worden. Herausragend sei nach Ansicht des Analysten der vom Management vorgelegte Dividendenvorschlag an die HV, der eine Erhöhung der ordentlichen Dividende (kein Bonus) auf 2,30 Euro je Aktie vorsehe, verglichen mit 2,00 Euro je Aktie für 2019 (+15%). Es wäre die zwölfte Erhöhung ohne Unterbrechung. Dies sei nach Erachten des Analysten vor dem Hintergrund des überraschend guten operativen Ergebnisses zu sehen. Darüber hinaus sei es nach seiner Einschätzung auch ein positives Signal für die Geschäftsentwicklung des laufenden Jahres und einer Fortsetzung dieser Dividendenpolitik. Auf der Basis des gestrigen Schlusskurses würde sich eine Rendite von 2,2% ergeben.Nach einem sehr guten Weihnachtsgeschäft habe CEWE ein Konzern-EBIT von 79,7 Mio. Euro (+40,3%) erzielt und habe die EBIT-Marge auf beachtliche 11% gegenüber 7,9% in 2019 erhöhen können. Dazu habe nach Einschätzung des Analysten ganz wesentlich das Segment Fotofinishing beigetragen, während die Segmente Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel wohl mit einem negativen EBIT abgeschlossen hätten. CEWE sei im Fotofinishing bestens aufgestellt und habe darüber hinaus von einem "stay-at-home"-Effekt im Zusammenhang mit der Corona-Krise profitiert.Becker habe seine Ergebnisschätzungen zunächst leicht erhöht, wodurch sich auch das Kursziel von 111,50 Euro auf jetzt 113,30 Euro (+1,6%) erhöhe.Seit der Hochstufung auf "kaufen" im Dezember 2020 habe die Aktie eine positive Kursentwicklung genommen. Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt erneut seine positive Einschätzung zum Unternehmen und erwartet ein weiter erfolgreiches Geschäftsmodell, was insbesondere vom Segment Fotofinishing getragen wird. (Analyse vom 23.02.2021)(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.Börsenplätze CEWE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:107,40 EUR +0,37% (24.02.2021, 09:06)