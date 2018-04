Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (04.04.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) von "halten" auf "kaufen" hoch.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe die CEWE Stiftung & Co. KGaA wiederum alle Unternehmensziele erreichen können. Zwar habe der Kommerzielle Online-Druck unverändert unter dem Brexit-Votum der Briten sowie zusätzlich unter einem starken Preisdruck in Deutschland gelitten. Und der Einzelhandel sei weiter durch die Reduktion margenschwacher Umsätze geprägt gewesen, wobei hier aber nunmehr scheinbar ein Boden gefunden worden sei. Der anhaltend wachsende Anteil margenstarker Mehrwertprodukte im größten und wichtigsten Geschäftsfeld Fotofinishing habe jedoch auf Konzernebene die Erlöse erneut steigen und die EBIT-Marge weiter von 7,9 auf 8,2 Prozent klettern lassen.Als besonders erfreulich würden die Analysten dabei werten, dass der Absatz des CEWE FOTOBUCHs nach einer kleinen Delle im ersten Halbjahr bereits in der zweiten Jahreshälfte trotz der seit 2017 gültigen erhöhten Mehrwertsteuer auf Fotobücher in Deutschland wieder über den Vorjahreswerten gelegen habe. Dies bestätige ihres Erachtens, dass die auf Qualität fokussierten CEWE-Kunden deutlich weniger preissensitiv seien als bei einigen Wettbewerbern, die geringere Qualität zu günstigeren Preisen anbieten würden. Sehr positiv sähen die Analysten auch den erfolgten weiteren kräftigen Ausbau der Markenbekanntheit, der die Absatzzahlen des CEWE FOTOBUCHs und auch der anderen Mehrwertprodukte ebenfalls deutlich gefördert haben dürfte.Angesichts der starken Positionierung und Innovationsdynamik insbesondere im Bereich Fotofinishing sollte der CEWE-Konzern seine Marktstellung auch in Zukunft weiter ausbauen können. Hierzu dürften im laufenden Geschäftsjahr neben dem von den Analysten erwarteten organischen Wachstum auch die beiden gut positionierten Akquisitionen LASERLINE und Cheerz beitragen. Zwar würden die Übernahmen zunächst noch temporär die Ergebniskennziffern belasten, mittel- und langfristig dürften sie sich aber ebenfalls positiv auf der Ertragsseite auswirken.Nachdem Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, ihre Schätzungen in Anlehnung an die Guidance, die sie jedoch hinsichtlich der jeweiligen unteren Werte der Prognosebandbreiten als eher konservativ ansehen, angehoben haben, setzen sie das Kursziel für die CEWE-Aktie von 88 auf 94 Euro herauf und erhöhen auf dem derzeitigen Kursniveau auch ihre Einstufung von "halten" auf "kaufen". (Analyse vom 04.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link