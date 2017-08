Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (22.08.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum ersten Halbjahr 2017 hätten insgesamt im Rahmen der Unternehmensplanungen gelegen. Im größten Bereich Fotofinishing hätten die Erlöse trotz der sehr hohen Vorjahresbasis sowie Belastungen durch einige Sonderfaktoren und wohl auch durch die seit Jahresbeginn wirksame Umsatzsteuererhöhung für Fotobücher in Deutschland leicht gesteigert werden können. Hier habe der weiter gewachsene Anteil der margenstarken Mehrwertprodukte zu einem erneuten kräftigen Anstieg des Umsatzes pro Foto geführt.Im Einzelhandel schreite die Reduktion margenschwacher Produktbereiche voran, womit entsprechende planmäßige Umsatzrückgänge verbunden seien. Im Kommerziellen Online-Druck sollten die negativen Effekte aus dem Brexit-Votum der Briten in der zweiten Jahreshälfte nachlassen, nachdem sich der Brexit-Effekt nun gejährt habe.Die rollierenden Zwölfmonatszahlen würden sich momentan eher im unteren Bereich der Guidance bewegen. Angesichts dessen und da der endgültige Effekt aus der Umsatzsteuererhöhung auf den Absatz des Ankerprodukts CEWE FOTOBUCH erst im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft abschätzbar werden dürfte, hätten die Analysten ihre Prognosen leicht zurückgenommen.Insgesamt nehmen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher zwar ihr Kursziel für die CEWE-Aktie leicht von 90 Euro auf 86 Euro zurück, behalten aber ihre Kaufempfehlung bei. (Analyse vom 21.08.2017)