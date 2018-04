XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

85,20 EUR +4,03% (19.04.2018, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

84,70 EUR +3,29% (19.04.2018, 11:33)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (19.04.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von Analyst Alexander O'Donoghue von der Privatbank Berenberg:Alexander O'Donoghue, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) und erhöht das Kursziel von 92 auf 99 Euro.Das Papier des Oldenburger Unternehmens habe sich im Vergleich zum SDAX infolge wenig inspirierender Geschäftszahlen seit 2017 unterdurchschnittlich entwickelt und erscheine mittlerweile unterbewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die kurzfristigen Belastungen für das Wachstum dürften vorüber sein. CEWE habe eine starke Marktposition und komme bei Kunden gut an, die sehr zufrieden seien. Davon könne der deutsche Fotodienstleister in Form höherer Verkaufspreise für Fotobücher profitieren.Alexander O'Donoghue, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die CEWE-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 99 Euro angehoben. (Analyse vom 19.04.2018)Börsenplätze CEWE-Aktie: