Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.200 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2015 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (28.02.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Langhorst von GSC Research:Alexander Langhorst, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Jüngst habe CEWE vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2016 vorgelegt, die insgesamt leicht über den letzten Prognosen des Analysten ausgefallen seien. Die Gesellschaft habe dabei von einem wiederholt starken Abschlussquartal profitiert, das über 90 Prozent des Gesamtjahresergebnisses erwirtschaftet habe.Im Einzelnen sei der Umsatz um 7,0 Prozent auf 593,1 Mio. Euro verbessert worden. Die Zielbandbreite von 555 bis 575 Mio. Euro habe damit wie von dem Analysten erwartet übertroffen werden können. Ein Grund für die positive Entwicklung sei unter anderem der Absatz des Blockbuster-Produkts CEWE FOTOBUCH, der um 0,2 auf 6,2 Mio. Stück angestiegen sei, was ebenfalls leicht über dem prognostizierten Korridor von 6,10 bis 6,15 Mio. Stück gelegen habe.Da sich nicht nur der Bereich Fotofinishing erfreulich entwickelt habe, sondern auch im Kommerziellen Online-Druck die Break-even-Schwelle überschritten worden sei und zeitgleich der Einzelhandel den Turnaround habe bestätigen können, habe das operative Ergebnis (EBIT) mit 47,0 Mio. Euro nach 36,4 Mio. Euro im Vorjahr eine deutliche Steigerung erreicht. Auch hier habe die Zielbandbreite von 40 bis 46 Mio. Euro, aber auch die bisherige Schätzung von 45,9 Mio. Euro leicht übertroffen werden können.Die endgültigen Zahlen sowie den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2017 werde CEWE am 23. März 2017 veröffentlichen. Auch der Dividendenvorschlag werde dann publiziert. Der Analyst erwarte hier eine leichte Anhebung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,60 Euro je Aktie. Laut Finanzvorstand Dr. Holzkämper strebe die Gesellschaft auf absehbare Zeit eine möglichst steigende Dividende an, was seines Erachtens aufgrund der auch in den kommenden Perioden zu erwartenden Ertragsstärke sowie der mehr als soliden Finanzausstattung möglich sein dürfte. Zuletzt habe er sich allerdings für eine Erhöhung der Ausschüttungsquote bzw. des Anhebungsbetrages ausgesprochen.Die vorgelegten vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA könnten als absolut solide bezeichnet werden und hätten aus Sicht des Analysten keine Überraschungen beinhaltet.