Börsenplätze CEWE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

124,00 EUR -0,96% (02.12.2021, 09:55)



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

123,40 EUR -2,83% (02.12.2021, 09:40)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (02.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) fest.Q3/21: (EK-Forum, virtuelles Meeting): Der Q3/21 Gruppenumsatz habe um 2,9% unter dem Vj.-quartal gelegen. Die Segmente KOD und Sonstige hätten zulegen können, während das Fotofinishing (F) um 3,7% zurückgefallen sei. Das Konzern-EBIT habe sich auf -2,1 Mio. Euro (Vj.: -1,7 Mio. Euro) reduziert, was ebenfalls vor allem auf das Segment F zurückzuführen gewesen sei. Aus Gruppensicht sei der "EBIT-Vorsprung", der sich insbesondere in Q1/21 (swing von +6,6 Mio. Euro) aufgebaut habe, in Q3/21 um 0,4 Mio. Euro etwas zurückgegangen und liege jetzt bei einem Plus von 0,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.Das Geschäft mit den Adventskalendern sei bereits angelaufen und auch die ersten TV-Werbespots hätten die Kunden erreicht. Das Management habe frühzeitig Bestände an Vormaterialien (insbesondere Papier) aufgebaut und sei für das Weihnachtsgeschäft gerüstet und habe den Kunden gegenüber die Lieferfähigkeit garantiert ("Geschenkversprechen").CEWE gehe weiterhin davon aus, einen Umsatzkorridor zwischen 710 und 770 Mio. Euro zu erreichen. Becker habe seine Schätzung 2021e geringfügig auf 730,1 Mio. Euro (-3,2 Mio. Euro) reduziert. Die EBIT-Zielsetzung mit 72-84 Mio. Euro sei ebenfalls bestätigt worden. Die Entscheidung über das Erreichen werde im Dezember fallen. Becker sei etwas vorsichtiger geworden und erwarte jetzt einen Wert von 78,1 Mio. Euro anstatt bisher 79,2 Mio. Euro.Feintuning beim Kursziel: 144,50 Euro (alt: 144,00 Euro): Die gestiegene Vorsicht des Analysten beim EBIT werde überkompensiert durch die Verkürzung der unterjährigen Periode im DCF-Modell.Wie üblich, werde Q4 auch diesmal wieder über das Jahresergebnis entscheiden. Mit Blick auf die Corona-Situation sei nach Erachten des Analysten die Wahrscheinlichkeit weiterer Einschränkungen deutlich gestiegen. Er gehe davon aus, das CEWE im Fotofinishing davon wieder profitieren werde, aber nicht im dem Ausmaß früherer Corona-Quartale. Deshalb gehe Becker vorsichtig an die Q4/21e-Schätzungen heran. Er erwarte jedoch, dass der EBIT-Zielkorridor erreicht werde. Langfristig gehe Becker von einem weiter sehr profitablen Geschäftsmodell aus.Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind. Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mit wirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.Disclosure(s) CEWE Stiftung & Co. KGaA: iii, vi