XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

132,20 EUR 0,00% (23.04.2021, 14:42)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (23.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "halten"-Rating für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Nachdem die CEWE Stiftung & Co. KGaA das Geschäftsjahr 2020 außerordentlich erfolgreich habe abschließen können, sei nun der Blick auf 2021 gerichtet. Dabei dürfte das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing in den anhaltenden Lockdown-Zeiten weiterhin vom "Stay-at-home"-Effekt profitieren. Einerseits stünden zwar aufgrund des Corona-bedingt geänderten Reiseverhaltens weiterhin weniger neue Urlaubbilder für die Gestaltung von Fotoprodukten zur Verfügung. Und in den bisherigen Lockdowns dürften inzwischen auch viele ältere Fotoprojekte der Stammkundschaft abgearbeitet worden sein.Andererseits hätten aber nach Vorstandsangabe im Corona-Jahr 2020 auch zahlreiche Neukunden vor allem für das CEWE FOTOBUCH gewonnen werden können. Diese könnten durchaus noch über einen gewissen "Nachholbedarf" bei der Erstellung von Fotobüchern, Fotokalendern, Wandbildern sowie anderen Marken- und Mehrwertprodukten verfügen. Zudem spiele der emotionale Wert individuell gestalteter hochwertiger Fotoprodukte, insbesondere als persönliche Geschenke zu Ostern, Geburtstagen oder anderen Anlässen, gerade in der derzeitigen Situation andauernder Lockdowns und Kontaktbeschränkungen eine wichtige Rolle.Hier sei CEWE als Premium-Anbieter mit hoher Markenbekanntheit, einem stetig steigenden Net Promoter Score und dem etablierten Omni-Channel-Ansatz hervorragend aufgestellt. Dabei würden die Oldenburger mit innovativen digitalen Lösungen und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz zum Beispiel bei der App "CEWE FOTOWELT mobile" den Nerv der Zeit treffen. Darüber hinaus bilde auch der eigene Einzelhandel trotz der fortschreitenden strategischen Reduktion des Hardwaregeschäfts und der in diesem Jahr geplanten Filialschließungen weiterhin einen wichtigen Vertriebskanal für Fotofinishing-Produkte.Beim Kommerziellen Online-Druck dürfte hingegen erst mit einem nachhaltigen Ende der Lockdowns eine Erholung einsetzen. Hier habe sich die Gesellschaft jedoch mit den implementierten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen sowie der Straffung des Markenportfolios bereits für einen Wiederanschub nach der Corona-Krise in Stellung gebracht. Und mit einer Eigenkapitalquote von 48,1 Prozent sowie einer unter Einbeziehung der Leasingverbindlichkeiten ermittelten Netto-Cash-Position von 42,4 Mio. Euro zum Bilanzstichtag bleibe der Konzern auch in der Krise sehr solide aufgestellt.Auf dem derzeitigen Kursniveau eröffne sich für den Anleger bei Ansatz des auf 144 Euro erhöhten Kursziels des Analysten (zuvor: 120 Euro) noch ein Potenzial von knapp 9 Prozent. Daher betrachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, den Anteilsschein des Oldenburger Fotospezialisten weiterhin als eine gute Halteposition. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:132,40 EUR +0,61% (23.04.2021, 15:06)