Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (13.05.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Das erste Quartal 2019 reihe sich bei der CENIT AG nahtlos in die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres ein. Während auf Umsatzebene das hohe Niveau des Vorjahres leicht übertroffen worden sei, sei die Ergebnissituation insbesondere von einer anhaltenden Umsatzschwäche im Bereich der Eigensoftware geprägt gewesen.Das leichte Umsatzwachstum in Höhe von 0,7% auf 41,24 Mio. Euro (VJ: 40,93 Mio. Euro) sei dabei eine Folge der weiterhin hohen Fremdsoftwareumsätze in Höhe von 25,14 Mio. Euro (VJ: 24,69 Mio. Euro), die mittlerweile 61% (VJ: 60%) der CENIT-Gesamtumsätze ausmachen würden. Dieser hohe Anteil sei zuletzt in 2017 durch den Erwerb der französischen Keonys, einem bedeutenden Reseller und Integrator von Produkten von Dassault Systèmes, erheblich ausgebaut worden. Vor dem Erwerb habe Anteil mit Fremdsoftware bei rund 45% gelegen.Bei den sehr margenstarken Umsätzen mit Eigensoftware habe sich hingegen der rückläufige Trend mit einer Reduktion um -5,9% auf 3,40 Mio. Euro (VJ: 3,62 Mio. Euro) fortgesetzt. Zur Gegensteuerung dieses Trends habe die CENIT AG, nachdem die Entwicklungsverzögerungen des vergangenen Geschäftsjahres aufgeholt worden seien, Maßnahmen zur Ausweitung des Vertriebs umgesetzt. Solche Maßnahmen würden aber während der typischen Anlaufphase noch keine operativen Auswirkungen zeigen und sich damit erst verzögert positiv bemerkbar machen.Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes habe die CENIT AG die Prognosen bestätigt, wonach zum Gesamtjahresende eine konstante Umsatzentwicklung von rund 170 Mio. Euro sowie beim EBIT rund 10 Mio. Euro erwartet würden. Um die Guidance zu erfüllen, müsste die CENIT AG unserer Ansicht nach insbesondere bei der Eigensoftware wieder den Wachstumspfad betreten. Die ergriffenen Maßnahmen zur Ausweitung des Vertriebs sowie die wieder planmäßig laufende Softwareentwicklung würden dabei wieder steigende Umsätze in diesem Bereich erwarten lassen. Auf Grundlage der bestätigten Unternehmens-Guidance würden die Analysten ihre 2019er Prognosen (Umsatz: 170 Mio. Euro, EBIT: 10,21 Mio. Euro) sowie die Schätzungen der kommenden Geschäftsjahre unverändert lassen.Das im Rahmen des damit unveränderten DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel von 20,30 Euro behalte damit weiter seine Gültigkeit.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen das "kaufen"-Rating für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 13.05.2019)