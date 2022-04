Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2022-04



13,75 EUR +1,10% (13.04.2022, 11:25)



DE0005407100



540710



CSH



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.



Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 720 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. (13.04.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Am 03. April 2022 habe die CENIT AG mit der mehrheitlichen Akquisition (74,9%) der ISR Information Products AG den ersten Unternehmenserwerb seit 2017 gemeldet. Das in Braunschweig beheimatete Unternehmen sei auf den Bereich Analytics und Prozess-Digitalisierung spezialisiert und werde künftig den EIM-Bereich der CENIT AG verstärken. Mit dem Zugang von rund 200 ISR-Mitarbeitern avanciere die CENIT AG, mit dann 300 Experten, zu einem führenden DACH-Anbieter im Bereich Informationsmanagement und Dokumentenlogistik. Gleichzeitig werde der ISR-Erwerb das Umsatz- und Ergebnisniveau ansteigen lassen (Konsolidierungszeitpunkt: 01.01.2022). Gemäß vorläufigen Zahlen habe die ISR im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 22,8 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 3,2 Mio. Euro (EBIT-Marge: 14,0%) erwirtschaftet.Vor dem ISR-Erwerb habe die CENIT AG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg in Höhe von 2,8% auf 146,07 Mio. Euro (VJ: 142,13 Mio. Euro) erreicht. Besonders stark hätten dabei die Eigensoftware-Umsätze zugelegt, die um 11,1% auf 17,69 Mio. Euro (VJ: 15,93 Mio. Euro) geklettert seien. Dem stehe bei den Umsätzen mit Fremdsoftware (+1,3% auf 88,54 Mio. Euro) sowie bei den Beratungserlösen (+3,5% auf 39,82 Mio. Euro) eine weniger dynamische Entwicklung gegenüber. Dies liege vornehmlich an den Pandemieeffekten begründet, welche die von der CENIT AG in diesen Bereich adressierten Branchen Luftfahrt, Automotive und Maschinenbau besonders stark betroffen hätten.Der Anstieg der margenstarken Eigensoftware-Umsätze habe das EBIT überproportional um 71,7% auf 6,23 Mio. Euro (VJ: 3,63 Mio. Euro) ansteigen lassen. Gemäß Guidance habe das CENIT-Management ein EBIT in Höhe von 4,90 Mio. Euro erwartet.Nach dem Erwerb der ISR Information Products AG habe der CENIT-Vorstand die im Rahmen des Geschäftsberichtes publizierte Guidance angehoben. Aktuell werde mit einem Umsatz in Höhe von ca. 170 Mio. Euro und einem EBIT in Höhe von ca. 9 Mio. Euro gerechnet. Bestätigt worden sei zudem die Agenda "CENIT 25", wonach bis zum Jahr 2025 ein Umsatzniveau in Höhe von insgesamt 300 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 8 bis 10% erreicht werden sollten. Ein wesentlicher Aspekt dieser Agenda sei das anorganische Wachstum. Nach dem ISR-Erwerb sollten in den kommenden Geschäftsjahren regelmäßig neue Akquisitionen getätigt werden.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 20,60 Euro (bisher: 18,80 Euro) ermittelt. Die Kurszielsteigerung sei ausschließlich eine Folge der angehobenen Schätzungen im Nachgang der Akquisition der ISR Information Products AG. Die positiven Effekte aus den höheren Schätzungen, denen sie einen Liquiditätsabgang in Höhe von 25,80 Mio. Euro (Kaufpreis abzüglich erworbener Liquidität) gegenübergestellt hätten, überwögen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 13.04.2022)