Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (20.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) unter die Lupe.Das Thema "Bioprinting" habe das Zeug zum Megatrend. DER AKTIONÄR habe im Rahmen des Aktienreports "Neues Biotech-Kraftpaket - Hidden Champion vor dem Durchbruch" rechtzeitig einen Top-Player aus dieser Zukunftsbranche vorgestellt: CELLINK. Die schwedische Gesellschaft sei in der Vergangenheit immer wieder durch Übernahmen in Erscheinung getreten. Der jüngste Zukauf stamme aus Deutschland.Für insgesamt 80 Mio. Euro möchten die Schweden nun die Scienion AG schlucken. Die eine Hälfte davon fließe in Cash, die andere in Form von neuen Aktien zum Kurs von 146,60 Schwedische Kronen (umgerechnet 14,23 Euro). CELLINK rechne mit dem Abschluss der Transaktion noch im August.Die Scienion AG verfüge über rund 20 Jahre Erfahrung im Bereich Präzisionsdispenstechnologien. Dass CELLINK stets auf der Suche nach Zukäufen sei, habe der Firmenlenker der schwedischen Gesellschaft, Erik Gatenholm, im AKTIONÄR-Interview vor einigen Monaten bestätigt: "Wir haben eine ziemlich aggressive M&A-Agenda. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die in unser Portfolio passen." Vor Scienion habe sich CELLINK bereits die deutschen Unternehmen Cytena und Dispendix einverleibt.Aktienreport-Leser würden bereits seit Februar zu Kursen von um die zehn Euro bei dem hochinteressanten Nischen-Player mitfahren. Der jüngste Zukauf passe in das Konzept von CELLINK. Am Aktienmarkt werde der Schritt mit einem Kursplus von gut drei Prozent goutiert.Engagierte Anleger sollten bei der CELLINK-Aktie unbedingt dabei bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2020)