Börsenplätze CELLINK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CELLINK-Aktie:

18,68 EUR -2,61% (27.11.2020, 15:48)



ISIN CELLINK-Aktie:

SE0013647385



WKN CELLINK-Aktie:

A2PX00



Ticker-Symbol CELLINK-Aktie:

49Z



Stockholm-Symbol CELLINK-Aktie:

CLNK-B



Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (27.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) unter die Lupe.Seit einigen Monaten führe DER AKTIONÄR die CELLINK-Aktie auf der Empfehlungsliste. Das schwedische Unternehmen agiere in einem extrem spannenden Zukunftsmarkt: dem Bioprinting. Ab dem kommenden Jahr erhalte CELLINK nun prominente Unterstützung im wissenschaftlichen Beirat.Prof. Robert Langer vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Mitbegründer von Moderna werde einen Posten in diesem Gremium ab 2021 erhalten. "Wir hatten das Vergnügen, mit Prof. Langer und diesem talentierten Team am MIT seit etwa zwei Jahren zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, die Grenzen der Spitzenforschung mit unseren einzigartigen Technologien für Bioprinting und Liquid Handling zu erweitern", so Dr. Héctor Martínez, CTO von CELLINK."Seine Berufung in unseren wissenschaftlichen Beirat ist Teil der Strategie von CELLINK, den Aufbau einzigartiger biokonvergenter Technologien fortzusetzen und unser Produktportfolio in den Bereichen 3D-Bioprinting, regenerative Medizin, 3D-Zellkultur, Arzneimittelentwicklung, Diagnostik, Biosensoren, Einzelzell-Analyse und Bioverarbeitung zu erweitern", ergänze der Manager. "Wir glauben, dass diese Bereiche die Zukunft der Medizin prägen werden."Die Verpflichtung von Prof. Langer im wissenschaftlichen Beirat sei ein Gewinn für CELLINK. DER AKTIONÄR habe die CELLINK-Aktie erstmals im Rahmen des Aktienreports "Neues Biotech-Kraftpaket - Hidden-Champion vor dem Durchbruch" zu Kursen um die zehn Euro vorgestellt. Die CELLINK-Aktie habe sich zwischenzeitlich verdoppeln können. Der hochspannende, wenngleich nicht günstige Wert bleibt eine aussichtsreiche Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link