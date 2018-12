Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,06 EUR -14,69% (19.12.2018, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,01 EUR -16,76% (19.12.2018, 16:42)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (19.12.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Deutschlands größter Elektronikhändler finde keine Ruhe. Am Mittwoch breche die Aktie ein weiteres Mal ein, nachdem das Unternehmen keine Dividende für 2018 zahlen werde. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 mache dem Markt keine Hoffnung. Der neue Chef müsse Gigantisches leisten.Nach einem ganz schwachen Jahr 2017/18 habe die Unternehmensführung fünf Tage vor Weihnachten noch einen Hammer für seine gebeutelten Aktionäre parat: "Für das Geschäftsjahr 2017/18 fehlt es an einer sinnvollen Basis für eine Dividendenausschüttung", melde der Elektronikhändler am Mittwoch. "Vorstand und Aufsichtsrat haben entschieden, das vorhandene Eigenkapital zu verwenden, um die Transformation des Unternehmens schnellstmöglich voranzutreiben."Heiße: CECONOMY werde in Logistik und Computersysteme investieren, um das Unternehmen wieder in die Spur zu bringen. Ferner wolle der Vorstand Änderungen in den Verwaltungs- und Zentraleinheiten von MediaMarktSaturn vornehmen. Für das Geschäftsjahr 2018/19 erwarte man ein leichtes Plus bei den Erlösen. Jedoch sollten sowohl EBITDA als auch EBIT leicht sinken, wenn man die Beiträge aus der Beteiligung am französischen Konkurrenten Fnac Darty abziehe.Die CECONOMY-Aktie ist ein fallendes Messer, in der das derzeit nur Zocker greifen, die auf eine Gegenbewegung setzen wollen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link