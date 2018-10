_Sonstige (währungsbereinigt -3,5%): Rückläufige Umsätze bei kleineren operativen Einheiten und leicht niedrigere Umsätze in Schweden



- Online-Umsatz stieg um +10% im Vergleich zum Vorjahr und macht 12,2% des Gesamtumsatzes aus (Vorjahr: 10,6%); Pick-up-Rate mit 43% leicht über Vorjahresniveau von 42%



- Umsatz mit Services & Solutions im Vergleich zum Vorjahr leicht um +3% gestiegen; Anteil am Gesamtumsatz liegt bei 8,0% (Vorjahr: 7,5%); "SmartBars" bereits auf 922 Märkte (+101 seit Juni 2018) ausgeweitet



- Deutscher MediaMarkt Club verzeichnet weiterhin ein solides Mitgliederwachstum, mit 4,9 Mio. Mitgliedern im September (im Vergleich zu 3,2 Mio. Mitgliedern im September 2017 und 4,5 Mio. Mitgliedern im Juni 2018)



- Selektive Store-Expansion wurde mit einer reduzierten Anzahl von Neueröffnungen und einem Fokus auf kleinere Formate fortgesetzt; fünf Märkte wurden neu eröffnet, zwei geschlossen



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,291 EUR +0,89% (25.10.2018, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,319 EUR +2,01% (25.10.2018, 09:22)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (25.10.2018/ac/a/nw)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CECONOMY: Umsatzrückgang in Q4 um 3,8 Prozent - AktiennewsCECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von CECONOMY:GJ 2017/18- Währungsbereinigter Umsatz leicht um +0,2% gestiegen; auf berichteter Basis verringerte sich der Umsatz um -0,9% auf 21,4 Mrd. EUR- Online-Umsatz im Vorjahresvergleich um +13% auf nun 12,1% des Gesamtumsatzes erhöht (Vorjahr: 10,6%); Pick-up-Rate mit 42% leicht über Vorjahresniveau von 40%- Umsatz mit Services & Solutions stieg um +10% im Vergleich zum Vorjahr; Anteil am Gesamtumsatz liegt nun bei 6,9% (Vorjahr: 6,2%)- Selektive Store-Expansion mit 34 Neueröffnungen und acht Schließungen; durchschnittliche Marktgröße seit September 2017 um -3,0% auf 2.724 m² reduziert, insbesondere durch die geringere Größe der Neueröffnungen und weitere FlächenoptimierungenQ4 2017/18- Währungsbereinigter Umsatz verringerte sich vor dem Hintergrund der hohen Vergleichsbasis im Vorjahr und insbesondere in Deutschland aufgrund des ungewöhnlich heißen Wetters im Juli und August um -1,9%; auf berichteter Basis reduzierte sich der Umsatz um -3,8% auf 5,0 Mrd. EUR_DACH (währungsbereinigt -4,0%): Positive Impulse aus Vertriebsaktionen im September konnten den allgemeinen Umsatzrückgang in Deutschland nicht kompensieren; die Schweiz verzeichnete ebenfalls eine negative Umsatzentwicklung, während Ungarn weiterhin zweistellige Zuwachsraten ausweist_West-/Südeuropa (währungsbereinigt -0,6%): Deutlich positive Umsatzentwicklung in Italien, während das Geschäft in den Niederlanden und Belgien unter dem Vorjahresniveau lag_Osteuropa (währungsbereinigt +9,9%): Umsatz in der Türkei wächst wiederholt im zweistelligen Prozentbereich, auch inflationsbedingt