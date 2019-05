Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,678 EUR +4,57% (20.05.2019, 11:46)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,72 EUR +5,26% (20.05.2019, 12:01)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (21.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Die Kosten für den Konzernumbau hätten das operative Ergebnis von CECONOMY im zweiten Quartal belastet. Der Gewinn liege aber über den Erwartungen, was die Aktie am Dienstag antreibe. Der Kurs des 2018 tief gefallenen Papiers habe in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt. Gehe die Rally jetzt weiter?´Die Zahlen für das zweite Quartal würden Mut machen. Der Elektronikhändler scheine endlich eine Rolle in einer zunehmend auf Online ausgerichteten Konsumwelt gefunden zu haben. Die Servicesparte lege weiter zu. Mit einem 2020er-KGV von 9 sei die CECONOMY-Aktie günstig zu haben. Spekulativ orientierte Anleger könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: