Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

1,984 EUR +2,80% (20.03.2020, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

1,9925 EUR +3,53% (20.03.2020, 11:39)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (20.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 5,60 Euro auf 2,10 Euro.CECONOMY habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) zurückgezogen (u.a. bereinigtes EBIT (ohne Ergebniseffekt von Fnac Darty) von 445 bis 475 Mio. Euro)) und verzichte auf einen neuen Ausblick. Ursächlich sei nach Unternehmensangaben der Ausbruch von Covid-19. So seien derzeit alle Filialen von MediaMarkt und Saturn in Österreich, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien, Polen, Luxemburg und nun im größten Einzelmarkt Deutschland (Umsatzanteil 2018/19: 49%) geschlossen (entspreche rund 80% aller Filialen).Andererseits profitiere das Online-Geschäft von CECONOMY aber von der deutlichen Zunahme der Nachfrage nach Home-Office-Ausrüstung. Da das Online-Geschäft aber nur einen Anteil von rund 15% am Gesamtumsatz (Q1 2019/20) habe, reiche dies nach Erachten des Analysten derzeit nicht aus, um die zu erwartenden Umsatzeinbußen im stationären Handel zu kompensieren. CECONOMY wolle daher nach eigenen Angaben die Kosten senken und Investitionen aussetzen. Nach Meinung des Analysten dürften zu diesen Maßnahmen auch die Beantragung von Kurzarbeitergeld sowie Gespräche mit Vermietern über Mietsenkungen gehören.Lusebrink senke seine Erwartungen für 2019/20 (EPS: -0,05 (alt: +0,18) Euro; DPS: 0,00 (alt: 0,15) Euro) und 2020/21 (EPS: 0,56 (alt: 0,68) Euro; DPS: 0,10 (alt: 0,20) Euro). Das Hauptrisiko für die Geschäftsentwicklung bleibe seines Erachtens die Dauer der restriktiven staatlichen Maßnahmen aufgrund von Covid-19. Dieses Risiko sehe der Analyst nach dem jüngsten Kurseinbruch (1 Monat: -62%) aber bereits eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: