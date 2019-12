Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,901 EUR +4,08% (19.12.2019, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,894 EUR +4,17% (19.12.2019, 11:58)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (19.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die Ergebniskennzahlen für das vierte Quartal 2018/19 (30.09.) (u.a. bereinigtes EBIT: 153 (Vj.: 148) Mio. Euro; Analysten-Prognose: 130 Mio. Euro; Marktkonsens: 135 Mio. Euro) hätten die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei, wie bereits zuvor bekannt gegeben, um 0,9% y/y auf 5,0 Mrd. Euro gestiegen (währungs- und portfoliobereinigt: +0,5% y/y). Für das Geschäftsjahr 2018/19 zahle CECONOMY wie von dem Analysten erwartet erneut keine Dividende. Zudem habe CECONOMY überraschend mitgeteilt, dass der Termin für die Präsentation des Transformationsplans ("rund um den Jahreswechsel") auf den 26.03.2020 verschoben werde, was der Analyst negativ sehe.Der Ausblick für 2019/20 (leichter Umsatzanstieg (portfolio- und währungsbereinigt); bereinigtes EBIT (ohne Fnac Darty): 445 bis 475 (Vj.: 402) Mio. Euro) bleibe ergebnisseitig hinter dem Marktkonsens zurück. Der Analyst halte ihn für erreichbar. Seine Prognosen für 2019/20 (u.a. EPS: 0,59 Euro) behalte er bei. Für 2020/21 prognostiziere er erstmals ein EPS von 0,68 Euro sowie ein DPS von 0,20 Euro.Unter Berücksichtigung der Faktoren (u.a. solide Entwicklung des Segments DACH; Profitabilitätsfortschritte; Abbau von Doppelstrukturen bei CECONOMY und MediaMarktSaturn; schwieriges Wettbewerbsumfeld in den Niederlanden und Polen) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 5,00 Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die CECONOMY-Stammaktie. (Analyse vom 19.12.2019)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: