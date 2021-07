Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

4,008 EUR +0,55% (12.07.2021, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

4,014 EUR +0,85% (12.07.2021, 15:06)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de (12.07.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Der Elektronik-Händler CECONOMY sei mit schweren Blessuren aus der Corona-Pandemie herausgekommen. Doch langsam würden die Perspektiven wieder heller, zumal die Verbraucher im Kernmarkt Deutschland nach Aufhebung vieler Konsumrestriktionen (behördliche Schließung von Filialen) wieder Lust auf's Shopping bekommen würden. So jedenfalls die Aussage der Prognose zum GfK-Konsumklimaindex, der sich im Juli von -6,9 Punkten im Vormonat auf nur noch -0,3 Punkte verbessert haben solle.CECONOMY sei aus einer Abspaltung aus dem Handelskonzern METRO entstanden und umfasse insbesondere die beiden Elektronikmärkte Saturn und Media Markt. Dabei habe das Unternehmen noch Altlasten aus komplizierten Gesellschafterverhältnissen zu meistern, die man nun bereinigen wolle, was allerdings durch Aktionärsklagen verzögert werde. Was noch wichtiger sei: CECONOMY müsse den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen. Die Corona-Pandemie habe dabei den Druck erhöht und so dürfte das Thema E-Commerce mit ganz oben auf der Agenda der neuen Führungsmannschaft stehen.Ab August bekomme CECONOMY einen neuen Chef. Karsten Wildberger komme von E.ON und sei dort für Digitalisierung zuständig gewesen. Auch Aufsichtsratschef und Finanzvorstand seien neu. Diesem Dreigestirn stehe nun die Aufgabe bevor, den durch Corona angeschlagenen Konzern zu ordnen, Sparmaßnahmen umzusetzen und das Online-Geschäft weiter auszubauen. Denn dieses habe auch im zweiten Fiskalquartal (per Ende März) die massiven Umsatzeinbrüche im Filialgeschäft größtenteils abfedern können. So sei zwar der Gesamtumsatz um 5,7% zum Vorjahr zurückgegangen. Online habe der Umsatz aber um 146,5% auf 2,1 Mrd. Euro gesteigert werden können und habe damit fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausgemacht. Diesen Trend müsse CECONOMY nun forcieren. Wunder dürfe man allerdings nicht erwarten. Wichtig wäre, dass der Konzern laufenden Jahr erst einmal die Rückkehr in die (Netto-)Profitabilität schaffe. Das dürfte nur gelingen, wenn man seine Online- bzw. Omnichannel-Strategie weiter ausbaue.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY-Aktie: