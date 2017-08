Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (14.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Am 11.08. sei die erwartete Umfirmierung der einstigen METRO AG in CECONOMY AG durchgeführt worden. Mit dem Eintrag der Umfirmierung in das Handelsregister sei nach der Aufspaltung des Konzerns einer der letzten damit verbundenen Schritte erfolgt. Des Weiteren habe CECONOMY Ende Juli die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung (24,33%) an dem börsennotierten französischen Elektronikkonzern Fnac Darty (Umsatz 2016: 5,4 Mrd. Euro) bekannt gegeben. Hierbei zahle der Konzern 70,00 Euro je Aktie in bar (Transaktionswert: rund 452 Mio. Euro). Mit der Minderheitsbeteiligung werde CECONOMY größter Anteilseigner des Marktführers Fnac und steige in den wichtigen französischen Markt ein.Durch die erfolgte sowie seines Erachtens weiter zu erwartenden Übernahmen erhofft sich Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, Impulse für die Geschäftsentwicklung, weshalb sie bei einem unveränderten Kursziel von 11,50 Euro (DCF-Modell) weiterhin mit "kaufen" für die CECONOMY-Aktie votiert. (Analyse vom 14.08.2017)Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:9,429 EUR +1,12% (14.08.2017, 15:06)