Bilanzprognosen für 2018



Die Umsätze könnten 2018 bei 22,58 Mrd. EUR liegen und das EBIT könnte 2018 506,77 Mio. EUR betragen. Der Gewinn je Aktie könnte sich den Prognosen nach 2018 bei 0,69 EUR befinden. Die Dividende könnte 2018 bei 0,31 EUR je Stammaktie liegen. Der Cashflow könnte sich 2018 auf 1,62 EUR belaufen. Das Nettovermögen je Aktie könnte sich 2018 bei 2,48 EUR einpendeln. Für 2018 werde ein Nettogeldbestand in Höhe von 417,3 Mio. EUR prognostiziert.



Die nächsten Berichte, Termine und Events



Am 09.02.2018 werde die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 publiziert. Die Hauptversammlung der CECONOMY finde am 14.02.2018 in Düsseldorf statt.



Langfristige Chartanalyse der Aktie der CECONOMY AG



Der Chartverlauf der Aktie der CECONOMY AG sei in den letzten Handelsjahren durch ein stetes Auf und Ab gekennzeichnet gewesen. Kurzfristige hätten sich mit etwas längerfristigen Trends abgewechselt, was zu einer recht volatilen Seitwärtsphase geführt habe. Lediglich im kurz- bis mittelfristigen Swingtrading-Bereich wären Gewinne realisierbar gewesen. Zu beobachten sei auch gewesen, dass sich die Schwankungsamplitude bis ins vierte Quartal 2017 immer mehr verringert und dass erst im Oktober eine Trendphase eingesetzt habe, die in den letzten Handelswochen 2017 zu neuen Allzeithochs geführt habe. Auch der Schlusskurs zum Jahreswechsel habe auf sehr hohem Niveau über 12,50 Euro gestanden. (Analyse vom 01.01.2018)



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

12,165 EUR -3,49% (02.01.2018, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

12,211 EUR -2,82% (02.01.2018, 11:49)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (02.01.2018/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Die CECONOMY AG sei gemäß eigener Angaben die führende europäische Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics. Der Konzern vereine die Marken MediaMarkt, Saturn, Redcoon, Juke, IBood, Deutsche Technikberatung, Flip4New und LocaFox unter einem Dach. Allein die täglichen rund sechs Millionen Kundenkontakte würden auf eine beeindruckende Marktstellung hinweisen. Kunden könnten im stationären Elektrofachmarkt einkaufen, online bestellen, kaufen und liefern lassen oder mobil per Smartphone shoppen. Neben dem Kauf würden die jeweiligen Unternehmen von Ceconomy auch Installation, Reparaturservice und Wartung von Geräten anbieten. Der Konzern habe seinen Sitz in Düsseldorf und werde von CEO Pieter Haas geleitet.Online-Handel wächst stetigDie Zukunft liege im Online-Handel. Die Entwicklung der letzten Jahre zeige dies besonders eindrucksvoll am Beispiel Amazon.com. Auch bei CECONOMOY habe sich in den letzten fünf Jahren das Online-Geschäft besonders gut entwickelt und mittlerweile seien die Online-Umsätze auf rund 2 Mrd. EUR angestiegen. Im Online-Geschäft achte man zudem auf Neugewinnung von Kunden. So würden neue Nutzer auch gewonnen, indem sie mit Content-Marketing angesprochen würden, etwa mit dem Magazin Turn on oder mit Internetportalen zu den Themen Smart Home, Kochen, Gaming oder Virtual Reality.Multichannel-Vertrieb - die Übergänge sind fließendOb Media Markt, Saturn oder Redcoon - fast jedes zweite online bestellte Produkt werde im jeweiligen Markt abgeholt. Die mehr als 1.000 Märkte in 15 europäischen Ländern seien für den Multichannel-Vertrieb optimiert. Sie seien Showrooms, Entertainmentbereiche und Servicepunkte in einem. Im Vergleich zum reinen Online-Handel ohne stationäre Geschäfte habe CECONOMY also Vorteile. Wer nicht direkt im Geschäft kaufe, sondern online oder mobil, könne aktuell zwischen herkömmlicher Lieferung, Expresslieferung, Lieferung zum Wunschtermin oder der Abholung im Markt (Pick-up) wählen.Wer nicht kauf, der mietetDetails zur AktieDie Stammaktie der CECONOMY AG gehöre dem MDAX an und sei seit dem 13.07.2017 an der Börse notiert. Neben den Stammaktien der CECONOMY AG gebe es auch Vorzugsaktien. Insgesamt seien 324.109.563 Stammaktien und 2.677.966 Vorzugsaktien ausstehend. Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 3,97 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 12,57 EUR im Hoch und 8,845 EUR im Tief gekostet. In den drei Monaten hätten sie eine Performance von rund 20 Prozent erzielt und seien damit im Vergleich zum MDAX, der nur mit rund 2,3 Prozent im Vergleichszeitraum zugelegt habe, ein deutlicher Outperformer.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Commerzbank, Deutsche Bank, Equinet, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, J.P. Morgan, Kepler Cheuvreux, Merrill Lynch, Morgan Stanley und Warburg Research hätten seit Juli 2017 Studien zur Aktie gefertigt. Von diesen 12 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 8 EUR (Morgan Stanley vom 18.07.2017) und das höchste bei 50 EUR (Independent Research vom 20.12.2017). Das Durchschnittskursziel liege bei 12,65 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 12,24 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten für das Geschäftsjahr 2016/2017Bei der CECONOMY AG bilanziere man jeweils zum 30.09. nach IFRS in Euro (EUR). Der Konzern habe im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 22,155 Mrd. EUR ausgewiesen. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 308,0 Mio. EUR ermittelt und der Jahresüberschuss in Höhe von 1,153 Mrd. EUR ausgewiesen worden. Das Ergebnis je Aktie habe 0,58 EUR betragen. Für das Geschäftsjahr plane man eine Dividende in Höhe von 0,26 EUR je Stammaktie und 0,32 EUR je Vorzugsaktie. Dies ergäbe eine Ausschüttungssumme von 85,0 Mio. EUR. Der Konzern habe liquide Mittel in Höhe von 861,0 Mio. EUR, ein Eigenkapital von 666,0 Mio. EUR und gezeichnetes Kapital von 835,0 Mio. EUR ausgewiesen. Die Gesamtverbindlichkeiten seien in Höhe von 7,613 Mrd. EUR festgestellt worden. Insgesamt habe sich daraus die Bilanzsumme in Höhe von 8,280 Mrd. EUR ergeben. Die Eigenkapitalquote habe bei 8,0 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht eine Mitarbeiterzahl von 57.852 ausgewiesen.