Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (02.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Das Unternehmen habe am 29.06. eine Kapitalerhöhung von rund 10% des Grundkapitals (rund 32,6 Mio. Stammaktien) bekannt gegeben. Das gesamte Aktienpaket werde vom Telekommunikationsanbieter freenet übernommen, der 8,50 Euro je Aktie zahle. Dies entspreche einer Prämie von 19% auf den Xetra-Schlusskurs der CECONOMY-Stammaktie vom 28.06.2018 (7,23 Euro). CECONOMY erhalte aus der Transaktion einen Erlös von rund 277 Mio. Euro. Der Abschluss der Transaktion werde für August erwartet.Der Analyst werte die Kapitalerhöhung positiv, weil dadurch die letztlich relativ schwache Bilanz (u.a. Eigenkapitalquote zum 31.03.2018: 7,8%; 30.09.2017: 8,0%) gestärkt werde. Es verschaffe dem Unternehmen jetzt wieder den dringend benötigten Spielraum für die weitere Umsetzung der Unternehmensstrategie (zuletzt Neuausrichtung des Russland-Geschäfts). Ferner werte der Analyst die deutliche Prämie von freenet für seine Beteiligung an CECONOMY als ein starkes Signal für das Vertrauen von freenet in das Geschäftsmodell von CECONOMY. Außerdem festige die Beteiligung von freenet die strategische Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen (Vertriebskooperation; perspektivisch erwarte CECONOMY wichtige Impulse für das Mobilfunkgeschäft und das TV- und Digital-Lifestyle-Business).Das Wertpapier reagiere mit einem deutlichen Kursanstieg (02.07. 09:30: +10%) auf die Transaktion. Wegen der erhöhten Aktienanzahl senke der Analyst seine Prognosen (EPS 2017/18e: 0,57 (alt: 0,63) Euro; DPS 2017/18e: 0,27 (alt: 0,30) Euro; EPS 2018/19e: 0,66 (alt: 0,72) Euro; DPS 2018/19: 0,31 (alt: 0,35) Euro).