Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (22.03.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe."Ich bin doch nicht blöd!" Dieser Werbeslogan von Media Markt sei vielen Verbrauchern geläufig. An der Börse müsse man sich nun fragen, ob die Aktie der alten METRO, die nach der Abspaltung der Techniksegmente jetzt CECONOMY heiße, nach der gut 15%-Korrektur in 2018 nun noch oder langsam wieder interessant sei. Wer nicht ganz blöd sei und die Bilanzkennzahlen studiert habe, sehe in dem Titel weniger Risiken als Chancen. So sei die Gesellschaft schuldenfrei, das KGV 2017/2018 sei auf im 4-Jahresvergleich historisch niedrigen 14. Je Aktie würden etwas über 1 Euro freier Cash Flow erwirtschaftet, der Jahresüberschuss dürfte bei 0,67 Euro liegen, wovon nur um 0,32 Euro als Dividende ausgekehrt werden sollten. Für 22 Mrd. Euro Umsatz würden rund 3 Mrd. Börsenwert gezahlt, was angesichts der guten Marktpositionierung - etwa in Deutschland 14% Marktanteil für Saturn und Media Markt - nicht teuer sei. Gebe es einen Käufer für CECONOMY? In der aktuellen M/A-Wahnsinnswelt sei nichts mehr auszuschließen, siehe RWE/E.ON.Auf der Risikoseite für den mittelfristig angelegten Trade stünden die Margenschwäche (2,2% EBIT-Marge 2017/2018) bei Kostensteigerungen im operativen Geschäft sowie die schiere Marktmacht von Onlineriese Amazon. Der US-Konzern habe sich wie ein Krake um den Elektrohandel gelegt und mache stationären Anbietern wie CECONOMY mächtig zu schaffen. Nach eher schwachen Zahlen für das erste Quartal 2017/2018 müsse der Einzelhändler nun zeigen, dass er im zweiten Quartal (per 30.03.2018) die Trendwende schaffe und Aktionäre für sein Papier gewinnen könne.Ein Stopp sollte um die 9-Euro-Marke gesetzt werden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen CECONOMY-Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: